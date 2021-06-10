10 июня 2021, 21:57

Полиция обнаружила махинации при прокладке водопровода в Нальчике

Руководитель муниципального предприятия заподозрен в злоупотреблении полномочиями и необоснованных тратах при монтаже новой водопроводной сети в Нальчике, сообщило МВД Кабардино-Балкарии.

По данным МВД республики, директор МУП заключил с подрядчиком контракт о прокладке и монтаже новой водопроводной сети, а затем стал действовать в интересах этого подрядчика и в ущерб предприятию.

"Он, не имея законных оснований и без наличия производственной необходимости, дал подчиненным устное указание на получение из кассы МУП более 315 тысяч рублей для закупки строительных материалов и проведение ремонтно-строительных работ вместо подрядчика", - процитировало сообщение полиции РИА "Новости".

Против директора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса - "Злоупотребление должностными полномочиями", со ссылкой на МВД Кабардино-Балкарии передал "Интерфакс". Ему грозит до четырех лет заключения.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о жалобах нальчан на работу "Водоканала". Так, в декабре 2020 года горожане указали, что из-за работ муниципального предприятия одна из улиц в Нальчике оказалась залита водой, что может привести к гололедице. Водоканал назвал работы по сбросу давления в пожарных гидрантах вынужденной мерой. 

Примечание:

"Глава села в Кабардино-Балкарии сложил полномочия из-за проблем с водой", "Прокуратура Кабардино-Балкарии назвала виновных в перебоях с подачей воды селянам", "Следком отчитался о проверке по делу о загрязнении реки Баксан".

Автор: "Кавказский узел"

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