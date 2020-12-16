Жители Нальчика пожаловались на некачественную работу водоканала

16 декабря 2020, 23:59

Из-за работ водоканала одна из улиц в Нальчике оказалась залита водой, что может привести к гололедице, пожаловались горожане. Водоканал назвал работы по сбросу давления в пожарных гидрантах вынужденной мерой.

Видео струящейся из-под земли воды, стекающей на проезжую часть улицы Ленина в Нальчике, было опубликовано в группе 07.news в Instagram (152 тысячи подписчиков) сегодня вечером.

«Два фонтана […] вода течет с утра […] Водоканал [находится] в двух шагах […] Ленина, 47. У нас нет воды в квартире», - сообщила женщина за кадром.

«Почти по всему проспекту [Ленина] была такая картина сегодня», - подтвердила beslaneeva.i.

Работы в данной части города были запланированы водоканалом из-за необходимости сброса давления с пожарных гидрантов, ответил в комментариях представитель организации. «Данная мера необходима для проведения работ - сброс давления с пожарных гидрантов. Оповещение населения было накануне. В настоящее время все работы завершены», - говорится в комментарии, опубликованным под ником аккаунта водоканала Нальчика.

Один из пользователь соцсети написал, что данные работы проводились в рамках аварийной ситуации. «Метров 20-30 выше от того места, где снимали, водоканал проводил работу […] здесь аварийная ситуация», - написал пользователь под ником bars10164.

Горожане возмутились непродуманной работой организации. «Самое время сбрасывать давление с пожарных кранов - ночью будет минусовая температура, а на дороге будет гололёд, вследствие чего возрастает риск попасть в ДТП. Если осуществляете профилактические работы, то должны использовать насосные установки и выкачивать разлившуюся воду, а не пускать по проезжей и пешеходной дороге», - прокомментировал khalaevdalkhat.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 17 декабря в Нальчике ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега, ветер скоростью 2 метра в секунду, температура воздуха 0. Ночью температура может опуститься до -3, скорость ветра останется прежней, также сохраняется прогноз по осадкам. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

«Эту работу надо было проводить чуть раньше, опять же в целях безопасности», - возмутился пользователь bal_9999_666.

К 00.59 мск сегодня видео набрало 11 208 просмотров.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что житель Нальчика опубликовал в Instagram видео о подтоплении улицы ручьем, который берет свое начало из-под земли. Горводоканал отреагировал на видеоролик и сообщил, что специалисты занялись устранением утечки.