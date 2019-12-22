Строительство перехода между двумя квартирами в жилом доме в Нальчике. Скриншот сообщения в Instagram-паблике 07.news https://www.instagram.com/p/B6SLmfLKT4o/

22 декабря 2019, 15:08

Жители Нальчика пожаловались на возведение пристройки к жилому дому

Власти должны остановить начатое собственниками двух квартир строительство пристройки к многоэтажному дому, заявили жители Нальчика. Судебным приставам поручено прекратить строительство, отчитались в мэрии.

Сообщение о начатой в декабре пристройке в жилом доме по улице Ленина в центре Нальчика размещено 20 декабря в Instagram-паблике 07.news, насчитывающем 98,8 тысячи подписчиков.

По данным автора сообщения, собственники двух квартир "стали строить пристройку, чтобы соединить две квартиры на втором этаже в разных подъездах". "Все бы ничего, пристроек строят много, но эта полностью перекрывает вход в 1-й подъезд, частично во второй, и полностью закрывает окна квартир, находящиеся в углу между подъездами, в которые в случае пожара не будет абсолютно никакого доступа", - говорится в сообщении.

Стены и основание дома не выдержат дополнительную нагрузку, высказал также опасение автор публикации. "У жильцов согласие на стройку не собиралось! Мы неоднократно обращались в администрацию города, где нам отписываются, что все остановлено, дело передано в прокуратуру и постановление на остановку стройки у приставов, но каждый день мы видим рабочих, которые заливают столбы, крепят опоры и т.д.", - отмечается в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографиями, на которых видны строительные леса, установленные во дворе жилого дома. К 15.05 мск 22 декабря сообщение набрало 237 отметок "нравится", под ним размещено 47 комментариев.

Авторы некоторых из них выразили негодование практикой пристройки к жилым домам. "Как эти пристройки достали... К своим подъездам уже доступа нормального нет... Везде, почти во всех дворах, огромные сооружения... Иной раз пристройка даже больше, чем их квартиры", - написал, в частности, пользователь hanna_reina1503.

"Если деньги есть, купи частный [дом] и строй сколько влезет", - предложил пользователь alimachochaeva."Не могу понять, если имеется финансовая возможность пристроить квадратные метры, неужели нельзя продать эти квадраты, добавить эти деньги и купить нужные квадратные меры во всех удобствах", - согласился beslaneeva.i. "Соседей жалко терять)) поэтому не переезжают а пристройку делают", - предположил в ответ ma.rianna9120.

"Уверена, что эти люди не такие дураки, чтобы начать работу без необходимых документов", - высказал свое мнение пользователь nazi.ra4794. "А у Вас нет возможности подойти к людям, которые строятся и лично задать им все Вас интересующие вопросы и высказать своё негодование?" – обратился к автору публикации mrs.i_am.

В день публикации в обсуждении принял участие и представитель мэрии Нальчика. "Исполнительный лист о приостановлении строительства направлен в службу судебных приставов", - написал он.

"Все говорят, что исполнительный лист направлен. С самого первого дня, как только поставили арматуру, и до сегодняшнего дня работы как велись, так и ведутся", - возразил на это пользователь alexander051983. Представитель мэрии по состоянию на 15.05 мск 22 декабря на это сообщение не ответил.

Примечание:

"Дольщики потребовали компенсаций от властей Кабардино-Балкарии", "Экологи в Кабардино-Балкарии призвали запретить строительство в парках и скверах", "Кубанский застройщик осужден по делу об обмане дольщиков".

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