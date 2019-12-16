Дольщики потребовали компенсаций от властей Кабардино-Балкарии

16 декабря 2019, 16:50

Замглавы правительства Кабардино-Балкарии пообещал рассмотреть требования обманутых дольщиков, вложивших деньги в строительство дома на улице Толстого в Нальчике.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа 2016 года Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил застройщику Владимиру Глазкову шесть лет заключения. Апелляция на этот приговор была отклонена, несмотря на то что ряд потерпевших настаивали на его невиновности.

В январе 2017 года шесть участников долевого строительства дома в Нальчике направили обращение к президенту России с просьбой о содействии в условно-досрочном освобождении застройщика Владимира Глазкова. Они указали, что Глазков сможет исполнить свои обязательства перед ними лишь после выхода на свободу.

Замглавы правительства встретился с дольщиками

Глазков так и не возместил дольщикам ущерб, говорится в письме, направленном потерпевшими главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в ноябре. "За время отбывания Глазковым наказания с 16 июня 2016 года по сей день он не возместил причиненный нам ущерб, и вряд ли возместит его за оставшиеся три года. Пока шло следствие и суд, указанный дом достроили другие, и квартиры продали совсем другим людям", - указывается в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Обманутые дольщики указали на то, что в соответствии с федеральным законом от 29 июля 2017 года в России создан Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который выплачивет компенсации тем, кто заключил договор с застройщиком не позднее 20 октября 2017 года. На основании этого закона регионы составляют списки обманутых дольщиков для достройки объектов строительства или получения денежных компенсаций стоимости жилья, говорится в письме. "Мы считаем, что полностью попадаем под действие указанного закона, и просим решить нашу проблему в соответствии с ним. Мы вложили в эти квартиры все наши сбережения, некоторые продали имевшееся у них жилье, вложили деньги в строительство, и в результате остались на улице", - заявили дольщики в письме.

По словам дольщицы Зои Маховой, с дольщиками встретился заместитель председателя правительства Муаед Кунижев, недавно назначенный на эту должность. "Кунижев сказал, что сделает все, что возможно, чтобы нам помочь", - сообщила сегодня Махова корреспонденту "Кавказского узла".

В приемной Кунижева корреспонденту "Кавказского узла" сегодня подтвердили, что встреча с дольщиками состоялась. "Они оставили заявление. Их вопрос изучается. В течение месяца они получат ответ", - ответили в приемной.

Дольщики передали застройщику более 11 миллионов

В письме дольщиков Кокову говорится, что договоры с Владимиром Глазковым были заключены весной 2014 года. "Глазков показал нам объект, который состоял их двух блоков <...>. На этот момент строительство было на стадии перекрытия первого этажа", - говорится в письме.

Там отмечается, что у Глазкова попросили показать документы на строительство, но он ответил, что бумаги находятся на согласовании в администрации города. "Мы поверили ему, заключили договоры о долевом строительстве в данном жилом доме и внесли оплату", - сообщили авторы письма. По их словам, семь дольщиков передали застройщику более 11 миллионов рублей.

Согласно договору, дом на улице Толстого должны были сдать еще 1 июля 2014 года. "В конце мая 2014 года он (Глазков. - Прим. "Кавказского узла") перестал отвечать на наши звонки. 2 июня, когда мы пришли к строящемуся дому, мы узнали, что строительство велось незаконно, без разрешительных документов, и дом арестован администрацией Нальчика. Мы стали разыскивать Глазкова В.С., но он уже не проживал по указанному в договоре адресу", - говорится в письме.

"Кавказский узел" писал и о других обманутых дольщиках в Нальчике. Так, 24 августа участники долевого строительства на улице Гагарина в Нальчике провели пикет. Они потребовали уголовного преследования застройщиков и обратились за помощью к главе республики Казбеку Кокову.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.