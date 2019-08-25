Более тридцати обманутых дольщиков провели пикет в Нальчике

25 августа 2019, 02:45

Дом на улице Гагарина в Нальчике не достроен, хотя квартиры обманутые дольщики должны были получить в конце прошлого года.

В Нальчике на площади Марии 24 августа состоялся пикет, участие в котором приняли более тридцати обманутых дольщиков, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Обманутые дольщики сообщили, что они внесли деньги на строительство многоквартирного дома на улице Гагарина в Нальчике. Однако некоторое время назад застройщик, с которыми они заключили договор долевого участия, перестал выходить на связь. Всего в числе обманутых дольщиков, по их словам, около сорока человек.

Дольщица Мария Цеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она должна была получить жилье в конце прошлого года, однако дом до сих пор не достроен, строительство приостановлено.

"Мы заключали договоры долевого участия..., но теперь выяснили, что застройщик исчез", - сказала Цеева, добавив, что дом переоформлен на другое физическое лицо - супругу его компаньона.

На момент подписания договора долевого участия разрешение на строительство, по словам представителей застройщика, находилось в процессе оформления, рассказала дольщица Евгения Куготова.

"Когда мы подписывали договоры, мы интересовались, есть ли разрешение на строительство. Нам ответили, что разрешение в процессе оформления. Почему в результате дом оформлен на физическое лицо, нам неизвестно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дольщики направили заявления в правоохранительные органы 15 июля и 8 августа с просьбой провести проверку наличия признаков мошенничества в действиях, как бывшего застройщика, так и нынешнего.

"С нами были заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома [...] Строительство в оговоренные сроки не завершено [...] Более того, договоры заключались с ООО [...], дом же оформлен на физическое лицо, о чем никто из дольщиков уведомлен не был и согласия не давал", - говорится в заявлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Дольщики попросили сотрудников правоохранительных органов принять обеспечительные меры в отношении строящегося объекта, а также имущества застройщиков.

15 августа они получили ответ за подписью временно исполняющего обязанности начальника управления МВД по Нальчику А.А. Маргушева.

"В действиях застройщиков признаков состава преступления не имеется", - говорится в ответе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). При этом отмечается, что "принятое решение не является окончательным ввиду наличия дополнительной процессуальной проверки".

Тогда дольщики обратились к временно исполняющему обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

"С осени 2018 года строительство дома фактически остановлено. Как выясняется, не все разрешительные документы застройщиками получены [...] Строящийся объект оформлен на супругу одного из застройщиков, наши же договоры надлежащим образом не зарегистрированы", - пишут дольщики.

Они попросили Казбека Кокова оказать содействие в разрешении ситуации, в которой они оказались.

На пикет, который проводили дольщики, приехал сотрудник прокуратуры, который выслушал их и порекомендовал каждому в отдельности обращаться в суд.

Какими-либо комментариями застройщика или его официальных представителей, а также властей Нальчика и Кабардино-Балкарии "Кавказский узел" пока не располагает.

Защита прав участников долевого строительства предусмотрена федеральным законом №214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов".