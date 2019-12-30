Уничтожение голубых елей возмутило жителей Нальчика

30 декабря 2019, 02:54

Пользователи Instagram осудили действия вандалов, которые спилили две голубые ели в Нальчике перед Новым годом. Они напомнили, что эти деревья считаются символом Кабардино-Балкарии и растут очень долго.

Инцидент произошел на Тырныаузском проезде в ночь на 29 декабря. "В преддверии Нового года в Нальчике активизировались вандалы [...] неизвестные лица срубили две голубые ели. Деревьям нанесен существенный урон [...] внешний вид ужасающий", - говорится в сообщении, опубликованном 29 декабря на странице сообщества patriot_kbr в Instagram.

На опубликованном фото видно, что одна из голубых елей спилена почти по корень, она имела довольно пышную крону.

Автор публикации напомнил, что "за самовольный сруб елки или сосны наступает гражданская и уголовная ответственность, ещё придётся заплатить за нанесённый ущерб".

Информация об уничтожении красивых деревьев вызвала бурную реакцию пользователей соцсети. Так, по состоянию на 01.15 мск соответствующий пост собрал не менее 1 850 просмотров, более 320 пользователей оставили под ним свои комментарии. Подавляющее большинство комментаторов возмутились варварской выходке.

"Как так можно? Они такие красивые, никак не налюбуешься. Жаль, что люди ни о чем и ни о ком уже не думают. Из-за минутного удовольствия нельзя уничтожать такую красоту", - посетовала gogleplay0001527emma.

"Только купленная ёлка может радовать и принесёт счастье... Станьте же людьми", - призвала подписчица __k_a_l_i_n_a.

"Начнём с того, что голубые ели - символ КБР, они всегда ценились. Поэтому по любому это вандализм", - написал al_bonita_07.

"Опубликуйте, что ищите людей, за вознаграждение, которые поставили у себя в доме на НГ голубую ель. Ведь редко кто голубую ель себе в дом или во двор поставит. Они растут десятилетиями, никто такую дорогую ёлку не купит", - предложил dahanago77.

Голубая ель является визитной карточкой Нальчика и присутствует на его гербе - две ветви, будто защищая, охватывают основные фигуры, расположенные в центре. В Нальчике расположен единственный в России и странах СНГ питомник голубых елей. Выращенные в нем деревья высажены, в частности, у Кремлевской стены на Красной площади в Москве, на Мамаевом Кургане, у стен Брестской крепости.

Некоторые пользователи, осуждая тех, кто спилил ели, затронули вопрос стоимости новогодних деревьев, заявив об их дороговизне.

"Очень жалко, что уничтожают природу... С другой стороны, каждый год дорожают ели, сосны и т.п. Неужели нельзя установить какие-то предельные цены? Привезут миллионы этих красавиц и такие цены установят, что не каждому по карману. Столько добра 31 остается, которое затем сжигают или выкидывают тут же на месте продажи. Этих продавцов тоже не мешало бы как-то наказать... Высокие цены приводят к вандализму и никто не наказывается", - высказался пользователь под ником natashu777.

"Как можно оправдать вора, который не у одного человека, а у нас всех украл очень дорогую красавицу-ель. Да подойди к парням на площади, объясни, они подарят от души, но вот так, на аллее, варварски спилить - это бесстыдство", - возмутился подписчик asiiatgocha..

Ситуацию также активно обсудили подписчики группы chp.nalchik. По состоянию на 01.20 мск соответствующий пост собрал 620 лайков и 80 комментариев.

"Они там такие красивые стояли. Ну что за народ?! Ну пойди купи! Нет же, варварским путем добыли!" - посетовала kris_tinka89.

"Искусственные ёлки покупайте, а живые пусть растут. Миллионы ёлок на свалку идут после Нового года", - возмутился kamatsu1973.

По состоянию на 01.20 мск на сайте и странице в Instagram республиканского управления МВД нет информации о спиленных в Нальчике елях.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители Прохладного заявили о горах мусора на улицах города и переполненных баках во дворах многоэтажных домов после празднования Нового года. В соцсетях обратили внимание на большое количество выброшенных новогодних ёлок.