Пользователи соцсетей пожаловались на мусорный коллапс в Прохладном

15 января 2019, 15:35

На улицах Прохладного горы мусора, во дворах многоквартирных домов переполненные баки, заявили в соцсетях местные жители. Представитель администрации города отреагировал на жалобы, пообещав, что в ближайшее время мусор будет убран.

Как писал "Кавказский узел", глава Минприроды Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев заявил в январе 2018 года, что республика включена в пилотный проект и получит 42 млн рублей из федерального бюджета на улучшение системы сортировки и переработки мусора. При этом в июне того же года председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов заявил, что Кабардино-Балкария входит в число десяти российских регионов, власти которых могут столкнуться с острой проблемой вывоза и переработки мусора.

Видеозаписи о ситуации с мусором в Прохладном были опубликованы в паблике eco_nalchik в соцсети Instagram.

"Это съемки с центральных улиц, где всегда был порядок и чистота! И я не раз снимал видео и ставил всегда в пример именно Прохладный....Жильцы утверждают, что по два-три дня мусор не вывозят", - говорится в записи, размещенной 14 января.

Автор видео едет на машине по дворам многоквартирные домов и снимает переполненные баки, окруженные пакетами с мусором, выброшенными новогодними елками и картонными коробками. "Такое по всему городу творится", - подчеркнул автор видео.

"Это точно. Город прям не узнать. Превратился в огромную свалку. Про частный сектор вообще молчу... мусор в пакетах и без валяется прямо на улицах", - написала в комментарии к записи _tatiana_zw.

В тот же день в паблике было размещено снятое около автовокзала видео с нагромождением картонных коробок, пакетов с мусором у стен домов. "Снова город Прохладный... Горы мусора: бытового, коммерческого. Это то место, где все блестеть должно, а не утопать в мусорных отходах", - подчеркнул автор ролика.

Запись была также размещена в группе direct_kbr в Instagram, участники которой поспорили о том, кто несет ответственность за мусорный коллапс в Прохладном.

"Ужас... Вот так администрация работает...", - написал пользователь с ником 37____90__.

"Это так региональный оператор работает", - уверен muniramunas.

При этом другие участники дискуссии напомнили об ответственности продавцов и владельцев магазинов за вывоз мусора. "А кто этот мусор положил вдоль дороги? Не продавцы ли этих магазинов? Главное в магазине убрать, а то что рядом свинарник [все равно]...", - написал arci6807.

"Вокруг рынка постоянно так. Даже в понедельник, когда рынок закрыт, мусор не убирают", - напомнил vlad_mir_73.

В свою очередь представитель администрации Прохладного пообещал решить проблему. "Мы передали информацию в соответствующее ведомство, в ближайшее время мусор уберут. С уважением, пресс-служба главы администрации г.о. Прохладный", - говорится в сообщении под записью в паблике eco_nalchik, сделанной с аккаунта мэра города Игоря Тараева в Instagram.

При этом, по данным на 15.00 мск 15 января, на сайте администрации Прохладного нет комментариев по поводу заявлений пользователей соцсетей о проблемах с вывозом мусора в городе.