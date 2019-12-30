Эльбрусский район. КБР. Фото: REUTERS/Kazbek Basayev

30 декабря 2019, 12:59

Сбор данных о религии школьников Кабардино-Балкарии возмутил пользователей Facebook

Пользователи соцсети подвергли администрацию Эльбрусского района критике за сбор сведений о школьниках, не празднующих Новый год по религиозным убеждениям. Педагоги намерены не оставлять детей "наедине с фанатиками-родителями", объяснила инициативу антитеррористической комиссии представитель управления образования.

Информацию о составлении списков школьников, не принимающих участие в новогодних праздниках, опубликовал 28 декабря пользователь Facebook Алим Пшибиев в общедоступной группе "Другой Нальчик". Он обнародовал фотокопию документа, изготовленного на бланке управления образования Эльбрусского района и датированного 25 декабря.

Согласно документу, руководителям образовательных организаций рекомендовано "в связи с протокольным поручением антитеррористической комиссии местной администрации" предоставить список учеников, "не принимающих участие в новогодних праздничных мероприятиях по религиозным убеждениям".

На ситуацию обратил внимание и блогер "Кавказского узла" "Женский взгляд из Нальчика". "А. М. рассказала мне, что классный руководитель ее 12-летней внучки выразила недовольство тем, что девочка не захотела пойти на школьный праздник по поводу Нового года. Учительница интересовалась, не влияет ли кто-либо на ребенка. Между тем, девочка просто не любит шумные мероприятия", - написал сегодня блогер в посте "Как быть, если кто-то не хочет отмечать Новый год?".

Инициатива властей вызвала критику у пользователей соцсети

Под публикацией Алима Пшибиева в Facebook, по состоянию на 12.55 мск 30 декабря, размещено 24 комментария. Авторы многих из них высказали возмущение решением властей. "Ужас, неужели такое возможно!" – написала, в частности, Элиза Элиза. "Это личное дело каждого родителя и ребёнка", - согласилась Тамара Биттирова.

"Правильно. На учёт с садика всех", - иронически написал Хаджимурат Хакуашев. "Ну не хотят - пусть не отмечают... Это же решают родители", - выразил свое мнение Арам Аствацатуров.

Пользователь Толгурова Пильжан сообщила, что работает в школе в Эльбрусском районе. "И всё знаю изнутри. В нашей школе учатся немало детей, которые не ходят на ёлку и на другие праздники. Это их выбор! И в данном случае ни о каком-либо ущемлении прав детей абсолютно не шло. Управление образования района собирало сведения о тех, кто не принимает участие в праздниках, с целью вовлечения детей в активную жизнь: праздники, кружки, секции для того, чтобы они в полной мере ощущали радости детства! [...] Эти сведения нужны ТОЛЬКО для того, чтобы отслеживать занятость всех детей дополнительным образованием. Очень прошу, не передёргивайте всё!" – обратилась она к участникам дискуссии.

Другие пользователи соцсети подвергли эту версию сомнению. "Толгурова Пильжан, кого вы обманываете? Если все так и есть, как вы утверждаете, то зачем антитеррористический центр и списки?" – указал, в частности, пользователь с ником Hassim Akkay. "Толгурова Пильжан , вы лукавите. Там ясно написано «по религиозным убеждениям». [...] А занятость учащихся в кружках и секциях можно выяснить и по-другому, не привлекая антитеррористическую организацию", - согласилась Аминат Мусукова.

Инициатива властей направлена "на благо детей", пояснила замначальника управления образования республики Людмила Мурачаева. "Может, мы где-то неправы, но это все на благо этих детей. Мы не собираемся никого ущемлять. Мы не надзорные органы. Мы не собираемся передавать эти списки больше никуда", - сказала чиновница.

По ее словам, детей, отказывающихся от внеклассной деятельности и дополнительного образования, "единицы", а религиозные увлечения среди подростков "не носят массовый характер". "У нас есть дети, которые с 12 лет перестают ходить на изо, на музыку. Одна девочка Деда Мороза нарисовала без глаз, объясняет: потому что там джинн живет! И нам нужны эти списки, чтобы педагоги вовлекали этих детей в дополнительное образование, чтобы они не остались наедине со своими фанатиками-родителями", - приводит сегодня слова Людмилы Мурачаевой "Кавказ.Реалии".

Администрация Эльбрусского района, по состоянию на 12.55 мск, не прокомментировала инициативу управления образования на своем сайте и странице в Instagram.

Напомним, что в Дагестане представители различных течений ислама в 2013 году призывали верующих не отмечать Новый год. В частности, представитель салафитского направления ислама Ахмад Анчихский указал, что празднование Нового года не является исламской традицией и не имеет исторического прошлого в Дагестане. При этом, по мнению представителя дагестанского суфизма Сиражудин-хаджи Ахмедова, некоторые действия в рамках празднования могут выводить мусульман из ислама.

Традиция отмечать Новый год уже несколько лет становится на Северном Кавказе предметом "жарких баталий" с участием властей, духовенства и общественности, отметила в декабре 2014 года в своем блоге на "Кавказском узле" старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева.

Житель Махачкалы Мурад Нурмагомедов 31 декабря 2011 года обнародовал видеоролик "Отношение дагестанцев к Новому году!", в котором сотрудники дагестанских СМИ, спортсмены, общественные и религиозные деятели призывали не праздновать Новый год. Спустя три года, 31 декабря 2014 года, Нурмагомедов был задержан по подозрению в хранении боеприпасов. Супруга Нурмагомедова заявляла, что боеприпасы ему были подброшены.

Примечание:

"День народного единства разобщил жителей юга России", "Черкесский активист указал главе Минобразования на проблему с учебниками национальных языков", "Участники круглого стола в Нальчике озвучили проблемы развития литературы на родных языках".

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