Скриншот со страницы группы «patriot_nalchik» в Instagram с видео о подтоплении улицы в Нальчике. https://www.instagram.com/p/B6z5UnQlBCw/

03 января 2020, 09:51

Водоканал отреагировал на жалобу жителя Нальчика в соцсети

Житель Нальчика опубликовал в Instagram видео о подтоплении улицы ручьем, который берет свое начало из-под земли. Специалисты занялись устранением утечки, сообщил горводоканал.

Видео о заливаемой ручьем улице опубликовано днем 2 января в группе patriot_nalchik в Instagram. Его автор утверждает, что видео снято 1 января на улице Советской в районе пересечения с улицей Мечникова в Нальчике. «Из-под земли бьет вода. Сегодня и завтра, скорее всего, никто не работает», - говорит голос за кадром, предполагая, что продолжаться это «будет дня два-три». "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

Скриншот комментариев в группе «patriot_nalchik» в Instagram на видео о подтоплении улицы в Нальчике. https://www.instagram.com/p/B6z5UnQlBCw/«Данная утечка устраняется. А для эффективного и быстрого устранения той или иной проблемы лучше позвонить в диспетчерскую службу», - прокомментировал видео пользователь под ником mup_vodokanal_nalchik. Аккаунт mup_vodokanal_nalchik, согласно информации на его странице, принадлежит нальчикскому муниципальному предприятию "Водоканал", здесь же указан телефон аварийно-диспетчерской службы: 42-22-16.

Пост горводоканала прокомментировал пользователь под ником marat1101, который раскритиковал работу предприятия. «Вам хоть звони, хоть не звони – без толку, никогда не приезжаете вовремя», - написал он.

Сам пост с видео набрал к 9.50 мск 3 января более 10 тысяч просмотров и 13 комментариев. Комментаторы критикуют не только работу горводоканала, но и самого автора видео.

«Возьми лопату, вскопай и почини!» - советует, в частности, m.t.r1980. «Конечно же, делать нечего [кроме как] селфи беспонтовые, дел нету дома. Сходи еще по улице - сделай селфи: может, собака лает где-то, может, ограда у кого-то кривая», - пишет muhamed_terek.

На что автор видео – пользователь под ником is.mail7309 - отвечает: «Я решил проблему своей семьи. Занимайтесь своими семьями, своими проблемами».

Ранее "Кавказский узел" писал о том, что после публикации в Instagram видеообращения о мусоре в пойме реки Баксан в районе села Заюково, райадминистрация пообещала расчистить территорию.

Примечание:

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