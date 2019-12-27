Пойма реки Баксан в районе села Заюково завалена бытовым мусором. Стоп-кадр видео пользователя Instagram https://www.instagram.com/p/B6ic4VDIqPV/

27 декабря 2019, 15:10

Власти пообещали убрать мусорную свалку у реки Баксан после сообщения в Instagram

Пойма реки Баксан в районе села Заюково завалена бытовым мусором, сообщил автор видеообращения в Instagram. Пользователи соцсети обвинили в этом местных жителей, а райадминистрация пообещала расчистить территорию.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

Видеоролики и фотографии загрязненной мусором поймы реки Баксан в селе Заюково были опубликованы в группе «Охрана водных ресурсов» (ovr_kbr_patriot , 858 подписчиков) в Instagram 26 декабря около 18.00 мск. На кадрах видео и фотографиях видны горы бытового мусора на склонах у реки. Автор видеороликов за кадром сообщил, что мусор сбрасывают в пойму реки Баксан в районе местной школы. Автор также сообщает, что рядом с несанкционированной свалкой строится новый мост, поэтому представители администрации могли видеть мусор, но «почему-то никаких мер не предпринимали». Посты за  20-21 час собрали по 334 и 72 лайка.

Скриншот комментария в группе «Охрана водных ресурсов» (ovr_kbr_patriot) в Instagram. https://www.instagram.com/p/B6ic4VDIqPV/Пользователи соцсети обвинили местных жителей в том, что создают подобные свалки, а также не следят за экологией. «Почему сразу администрация села? А жители, куда смотрят? Почему жители сами не говорят, не видят ? … Вы сами сперва делайте, что должны делать», - написал пользователь под ником urusmambetov571.

«По всей строгости закона - надо наказывать и граждан, и ответственные службы. Такая ситуация в любом населённом пункте (Кабардино-Балкарии)…устраивайте засады и совместно с участковым, главой села, посёлка - наказывайте, штрафуйте. На видео снимать надо таких людей и в соцсети. Общественное порицание - мощный инструмент», - написал eco_nalchik.

Пользователь tim_khakun сообщил, что проблема несанкционированной мусорной свалки в пойме реки «существует давно». «Ещё несколько лет назад … была поставлена задача, в первую очередь, очистить пойму реки от хозбытового мусора, с тех пор ситуация с мусором не меняется...», - написал пользователь.

Скриншот комментария в группе «Охрана водных ресурсов» (ovr_kbr_patriot) в Instagram. https://www.instagram.com/p/B6iXIw5oAgq/На жалобу в соцсети отреагировали Минприроды республики, а также администрации Баксанского района ответными комментария со своих официальны страниц в Instagram.

«Ваше обращение принято и будет рассмотрено по подведомственности», - написал minprirodikbr.

«Данная публикация была передана руководству (Баксанского) района. Глава райадминистрации дал поручение главе Заюково (27 декабря) проинспектировать все очаги скопления бытовых отходов и в кратчайшие сроки привести в нормативное состояние», - прокомментировали представители райадсминистрации baksan_raion.

На сайте администрации Баксанского района, а также официальной странице в Instagram на 14.45 мск сегодня нет информации о выезде чиновников на место несанкционированной свалки в районе Заюково.

Отметим, что стихийные свалки мусора неоднократно вызывали нарекания у жителей столицы Кабардино-Балкарии. Так, в ноябре горожане пожаловались в Instagram, что дети вынуждены ходить в школу мимо гор мусора около контейнеров. После публикации в Instagram 14 декабря видеозаписи стихийной свалки в Нальчике пользователи соцсети предположили, что кучи мусора говорят о неэффективной работе оператора по вывозу отходов.

Напомним, с 1 января регионы России перешли на новую систему обращения с бытовыми отходами. За сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора теперь отвечают региональные операторы, которые выбирались по итогам конкурсов. Гендиректор ООО "Экологистика" Варткес Галустян в ответ на критику горожан заявил в мае, что мусор с улиц Нальчика вывозится в соответствии с графиком.

Примечание:

"Мусорный оператор Кабардино-Балкарии оштрафован за нарушения", "Пользователи соцсетей пожаловались на мусорный коллапс в Прохладном", "Соцсети вызвали власти Нальчика на диалог по благоустройству города".

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