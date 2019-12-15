Пользователи Instagram поспорили о причинах мусорных свалок в Нальчике

15 декабря 2019, 12:55

Кучи мусора во дворах домов в Нальчике говорят о неэффективной работе оператора по вывозу отходов, предположили пользователи соцсети после публикации видеозаписи стихийной свалки. Мусор около контейнеров бросают жильцы окрестных домов, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", стихийные свалки мусора неоднократно вызывали нарекания у жителей Нальчика. Так, в ноябре горожане пожаловались в Instagram, что дети вынуждены ходить в школу мимо гор мусора около контейнеров. Они призвали регоператора по вывозу мусора убрать стихийные свалки. Уборка мешков с листвой не входит в обязанности оператора, возразили в компании "Экологистика".

1 ноября Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

Видеозапись горы мусора около контейнерной площадке во дворе дома в Нальчике опубликовано вечером 14 декабря в Instagram-паблике "Происшествия Нальчик", насчитывающем 112 тысяч подписчиков. На кадрах видна куча мусора, в том числе разбросанного около мусорного контейнера. В этой куче роются голуби и вороны. Звук на видео присутствует, но автор видеосъемки никак не комментирует происходящее.

"Вот такая ситуация на [улице] Неделина, 2а", - говорится в текстовой аннотации к видео. Публикация набрала к 12.55 мск 10,3 тысячи просмотров, под ней размещено 27 комментариев.

В частности, представитель администрации Нальчика отреагировал на сообщение спустя час после публикации. "Добрый вечер! Мусор вывезен", - написал представитель мэрии.

Однако другие пользователи соцсети примерно в это же время указали, что подобная проблема наблюдается и по другим адресам. "На Искоже везде так (микрорайон в Нальчике, в котором находится улица Неделина. - Прим. "Кавказского узла")", - написал, в частности, gilno_911. "Не только там на Искоже, это везде по городу", - уточнил mashezovfeliks.

"В Александровке (микрорайон в Нальчике. - Прим. "Кавказского узла") на многих площадках то же самое. Работники "Экологистики" не всегда производят подбор мусора. А ещё бродячие собаки вытаскивают пакеты с мусором из контейнеров и, разрывая их, растаскивают мусор", - написал пользователь zavgorodniaia357.

Представители компании "Экологистика", по состоянию на 12.55 мск, не приняли участия в обсуждении. При этом другие пользователи соцсети возложили ответственность за кучи мусора на жителей ближайших домов.

"Баки пустые, все на улице бросают", - констатировал, в частности, sohov1990. "Люди сами создают такой беспорядок, некоторым лень дойти, а некоторые добавляют в строительный мусор.. Если люди сами начнут следить за порядком и стараться лишний раз не раскидывать, то все будет хорошо", - согласился marianakilchuko. "Сами же и [намусорили], баки пустые стоят, а мусор горой рядом валяется", - прокомментировал видео kis5635.

"Экологистика, вы где?" – написал _molchanie_zoloto. "Вы сами должны беспокоиться о вывозе своего же мусора, а не надеяться на Экологистику, своими руками загрязняем, а потом как ни в чем не бывало сидим и строчим комменты", - указал iao_07. "Мусорные баки стоят пустые. Так на кого мы жалуемся?" – согласился bittirovatatiana.

Напомним, с 1 января регионы России перешли на новую систему обращения с бытовыми отходами. За сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора теперь отвечают региональные операторы, которые выбирались по итогам конкурсов. Гендиректор ООО "Экологистика" Варткес Галустян в ответ на критику горожан заявил в мае, что мусор с улиц Нальчика вывозится в соответствии с графиком.