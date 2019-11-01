Пользователей соцсети возмутил отчет о ликвидации свалок в Кабардино-Балкарии

01 ноября 2019, 23:59

В Кабардино-Балкарии проведена мусорная реформа и закрыты все свалки, кроме двух полигонов, отчиталось сегодня министерство природных ресурсов республики. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту числа нелегальных, заявили пользователи Instagram.

"Кавказский узел" неоднократно писал о жалобах жителей Нальчика на стихийные свалки мусора во дворах. Так, в конце октября сообщение о стихийной свалке около детского стадиона в Нальчике спровоцировало в Instagram дискуссию о работе чиновников и ответственности горожан за уборку мусора.

"Все мусорные свалки закрыты в республике, кроме двух полигонов. Критичных моментов у нас в республике нет", - заявил и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев. По данным ведомства, до начала реформы в регионе эксплуатировались 112 свалок и два полигона, внесенные в госреестр объектов размещения отходов.

И.о. министра добавил, что региональный оператор "Экологистика" улучшает работу по вывозу бытового мусора. "Экологистика" приобретает с каждым днем больше автомобилей, спецтранспорта. По городу Нальчику ставят новые баки для пластика, сейчас еще 60 баков закупают - работа идет, никаких сбоев нет", - процитировал Шаваева ТАСС.

Закрытие официальных свалок не улучшило ситуацию, заявили комментаторы этой новости в группе "Патриот Кабардино-Балкарии" в соцсети Instagram. "Полигоны закрыли, и превратились наши села в полигон для мусора", - заявил adyge2524. "[Когда закрываются] официальные свалки, люди устраивают свалки за городом, тонны мусора валяются в полях", - указал shekspirt. "Прохладный - сплошные свалки на перекрестках в частном секторе", - утверждает svetadavranova.

Другие комментаторы заявили, что свалки, объявленные закрытыми, продолжают действовать. "На окраинах сел полно самовольных свалок", - заявил astemir_z. "Между Шалушкой и Кянже смотреть пробовали?" - написал sufa_guchi. "И в Урвани не закрыли. Весь мусор республики свозят сюда, еще и цены за вывоз подняли", - утверждает fbulatova1962. "Власти закрыли все свалки? Пусть власти откроют глаза и увидят огромную свалку в самом центре города [Нальчика]", - написала fatya_hatsukova.

По состоянию на 23.58 мск 1 ноября, публикация в группе "Патриот Кабардино-Балкарии" собрала 722 "лайка" и 33 комментария.