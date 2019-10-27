Пользователи Instagram призвали решить проблему с мусором в центре Нальчика

27 октября 2019, 18:27

Сообщение о стихийной свалке около детского стадиона в Нальчике спровоцировало в Instagram дискуссию о работе чиновников и ответственности горожан за уборку мусора.

Как писал "Кавказский узел", жители Нальчика неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора во дворах. Предложенная в сентябре идея регоператора о раздельном сборе мусора вызвала одобрение горожан.

Сообщение о стихийной свалке около детского стадиона в Нальчике опубликовано сегодня в Instagram-паблике "Происшествия Нальчик", насчитывающем 109 тысяч подписчиков.

"Угол Толстого и Пачева, стоянка около детского стадиона. Каждое утро приезжаем на работу, но поставить автомобиль очень противно, всегда какая-то гора мусора. Убираем своими силами, так как работника Горзеленхоза мы не наблюдаем ни утром, ни вечером. Просьба разобраться, чья это территория", – написал автор сообщения.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой видна небольшая свалка бытовых отходов у ограждения стадиона. Сообщение набрало, по состоянию на 18.25 мск, 329 отметок "нравится", под ним размещено 37 комментариев. Авторы некоторых из них поспорили о том, кто должен убирать мусор с этой территории.

В частности, пользователь с ником "yura_kankulov" вступился за сотрудников Горзеленхоза. "Вы многого хотите. Горзеленхоз не ваши личные уборщики. Говорите это тем, кто там мусор этот оставляет, а не сюда пишите", – посоветовал он.

"Вообще-то им платят за уборку участка. При чем здесь наши личные уборщики? [...] Самая используемая стоянка в городе в таком состоянии не может и не должна быть. Конечно, люди, делающее такое, это отдельный разговор", – возразила rozatkhashugoeva.

"Не сюда писать надо и обвинять Горзеленхоз, а найти, кто там оставляет мусор, и предъявить", – уточнил свою мысль yura_kankulov. "Выкладывать или не выкладывать, это уже решать не тебе. Только после всеобщей огласки начинают приниматься меры", – пояснила в ответ rozatkhashugoeva.

"Ну конечно, Горзеленхоз виноват в том, что свиньи мусорят", – написал пользователь beschokova_. "Это мусор с ларьков, которые там расположены поблизости, с них начинайте", – посоветовал marko_ko.

"Стоянки Горзеленхоз не убирает. Это территория стадиона!" – написал пользователь m.a.uzden. "А причём в этой ситуации Горзеленхоз, люди сами виноваты, что мусорят, надеясь, что за ними уберут. Инициаторов надо привлекать", –- подключился к дискуссии пользователь 07kkbbrr09.

"Как можно так мусорить, бессовестные", – поделился впечатлением от фото пользователь natalidanil47.

Пользователь с ником "mashuk0907" обратился к автору сообщения с вопросом. "А "своими силами убираем" – это кто? Можно уточнить? Арендатор стоянки, работники стадиона, владельцы близлежащих киосков или кто?" – написал он.

"Сотрудники магазина напротив этой стоянки убирают сами, чтобы не ставлять авто среди гниющих коробок", – ответила a.borukaeva.a, в профиле которой указана должность "директор магазина на улице Толстого". "У каждого есть свои обязанности и работа... А это центр города и достаточно проходимое место", – пояснила она.

"Давайте следить за собой, будет наша республика краше и лучше. Наш Горзеленхоз старается для нас, но мы не помогаем им, надо помогать друг другу. Если этого не будет, то никакой Горзеленхоз не поможет", – написал пользователь kardanov6188k.

Пресс-служба муниципального предприятия "Горзеленхоз", по состоянию на 18.25 мск, не приняла участия в обсуждении. На сайте и на странице предприятия в Instagram реакция на сообщение в группе "Происшествия Нальчик" также пока не опубликована.