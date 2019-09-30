Жители Нальчика поддержали идею раздельного сбора мусора

30 сентября 2019, 04:47

В Кабардино-Балкарии начали внедрять раздельный сбор мусора, в первую очередь пластика. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Нальчика поддержали нововведение, отметив, что сейчас санитарное состояние города оставляет желать лучшего.

В Кабардино-Балкарии региональный оператор по сбору твердых бытовых отходов «Экологистика» внедряет проект по раздельному сбору мусора. В первую очередь из мусора будет выделен пластик, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 29 сентября сотрудник организации Карина Блиева.

"В Нальчике по улице Хуранова, 4 обустроена мусорная площадка, соответствующая всем современным стандартам содержания, где пластиковая тара собирается в отдельный сетчатый контейнер", - рассказала она.

По ее словам, следующим этапам планируется установить еще 25 таких контейнеров.

"Они будут размещены во дворах многоэтажных домов по улицам Шогенцукова, Пушкина, Ахохова, Толстого, на других улицах и дворах, а также в Нальчикском парке, где в районе терренкура общественники часто проводят субботники, и где нет ни одного мусорного контейнера", - рассказала Блиева.

Также определяются места установки еще 25 контейнеров, для чего учитываются пожелания жителей города. Кроме того, по ее словам, планируется установка баков для сбора пластика на поляне Терскол в Приэльбрусье.

Собранный пластик будет вывозиться по специальному графику по мере накопления на полигон ТКО "Урвань", где установлено оборудование для его прессования, и в дальнейшем отправляться на переработку в ближайший регион, отметила Блиева.

"Нальчане в основном одобрили данное новшество и активно осуществляют раздельный сбор отходов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор «Экологистики» Варткес Галустян.

По его словам, в планах на будущее у регионального оператора совместно с органами местной власти модернизировать мусорные площадки, установить современные контейнеры, организовать пункты приема вторичного сырья для дальнейшей передачи на переработку и в целом улучшить санитарное состояние и благоустройство Кабардино-Балкарии.

«Основной вред, наносимый окружающей среде пластиковой тарой, заключается в том, что пластик не подвергается разложению. При этом пластиковая тара из-за ее дешевой себестоимости выпускается в огромных количествах. Пластиковый мусор может пролежать на свалках 100, 500 и даже больше лет и загрязнять окружающую среду. На сегодняшний день в России насчитывается около 12 мусороперерабатывающих заводов. Пластиковые бутылки являются для них ценным вторсырьем", - рассказал Галустян.

Нальчане призвали навести порядок с мусорками в городе

Жители Нальчика рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о необходимости ввести раздельный сбор мусора. Приведенные мнения не являются репрезентативной выборкой и отражают лишь частные взгляды.

Пенсионерка Нина, проживающая по проспекту Кулиева 6, заявила, что всячески приветствует улучшение санитарного состояния мусорных площадок.

"У нас во дворе мусорная площадка установлена прямо рядом с проходом к дому. Мусорные баки издают зловоние, мимо пройти невозможно. Между тем другой дороги к нашим домам нет, и мы вынуждены в день несколько раз лицезреть все это и нюхать. Будем надеяться, что раздельный сбор мусора станет первым шагом к тому, что Нальчик станет чистым городом, каким он был в советские годы. Возможно, со временем начнут отдельно собирать и пищевые отходы, и баки перестанут издавать неприятный запах", - сказала пенсионерка.

Зинаида, проживающая на улице Тарчокова, рассказала, что у них «классная мусорка»:

"У нас жильцы взяли все в свои руки. Они создали ТСЖ, оборудовали мусорку. Место облагородили, все очень аккуратно. Когда все культурно и красиво, не возникает желания бросит мусор рядом с баком. Что касается раздельного сбора мусора – практики такой нет, но должны же мы когда-нибудь начать раздельный сбор, как делается в цивилизованном мире", - сказала она.

"Давно пора это сделать, столько хлама вокруг. Едешь по мимо сел, пакеты вдоль дороги и по полям, я лично одобряют этот почин", - сказала Роза.

"Я бы с удовольствием поддержала эту идею. Мне всегда жалко пластиковые бутылки бросать в мусор. У нас терпения не хватает собирать складывать мусор в отдельные пакеты, но ничего, привыкнем. Я уже видела такие контейнеры по городу с пластиком", - рассказала Людмила.

"Лучше бы по городу было организовано несколько мест, где бы можно было сдавать эти пластиковые бутылки за какую-то мелочь, или хотя бы за кошачий корм взамен", - предложила Валентина. По ее мнению, тогда бы жители более активно сдавали бутылки.

Валентина также отметила, что следует организовать отдельный сбор стеклотары и макулатуры. Кроме того, по ее мнению, многие не знают, что делать с вышедшими из строя бытовыми электроприборами и старой оргтехникой. "Было бы хорошо, если бы были пункты приема и таких предметов", - сказала она.

"Меня напрягает обилие пакетов и пластиковых бутылок вокруг, но я не верю, что наши люди будут отдельно складывать мусор. Боюсь, что все останется как было", - высказала опасения Анна.

Нальчане также призвали повысить ответственность предприятий торговли и собственников торговых точек за санитарное состояние вокруг объектов собственности.

"Некоторые коммерческие организации не следят за чистотой прилегающей территории. А надзирающие организации не применяют к ним никаких мер", - заявила Майя.