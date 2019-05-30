Регоператор заявил о проблемах с платежами за вывоз мусора в Кабардино-Балкарии

30 мая 2019, 20:53

Более половины жителей Кабардино-Балкарии не оплачивают услуги регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, при этом мусор убирается по графику, заявил генеральный директор ООО "Экологистика" Варткес Галустян в ответ на критику горожан.

"Кавказский узел" писал, что ранее жители Нальчика раскритиковали регоператора из-за проблем с вывозом мусора, заявив о некорректных и завышенных суммах в квитанциях. Власти проинформировали, что разрыв договора между региональным оператором и подрядчиком стал причиной накопления в Нальчике большого количества бытовых отходов.

С 1 января регионы России перешли на новую систему обращения с бытовыми отходами. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора теперь отвечают региональные операторы, которые выбирались по итогам конкурсов. Во многих городах, в том числе в ЮФО и СКФО, прошли акции протеста против мусорной реформы. Из-за сбоя в программе регоператора "Экологистика" жителям Кабардино-Балкарии была завышена плата за вывоз мусора, сообщила 17 апреля прокуратура. Ведомство также потребовало от оператора уточнить счета за вывоз мусора.

Генеральный директор ООО "Экологистика" Варткес Галустян в ответ на критику горожан заявил, что мусор с улиц Нальчика вывозится в соответствии с графиком. Спецмашины, по его словам, выезжают на работу в шесть утра и работают до шести вечера. Всего в Нальчике их 35-40; в основном это новые современные машины, которые "Экологистика" получила в лизинг, рассказал сегодня Галустян корреспонденту "Кавказского узла".

"В день каждая машина делает по два рейса. За один рейс она собирает мусор приблизительно со ста контейнеров. С утра работает один экипаж, после обеда другой", - пояснил Галустян.

Он отметил, что "приставить к каждому баку персональную машину невозможно". "Мусор вывозится по графику. По нормам СанПин, положено вывозить мусор один раз в день. Мы придерживаемся этой нормы. Иногда вывозим два раза в день. А вот в какое время машина подъедет к тому или иному баку - невозможно точно сказать. Где-то она дольше может задержаться, где-то быстрее загрузиться", - сказал Галустян.

По его словам, до сих пор в некоторых селах жители платили частникам, которые "вывозили мусор и вываливали его, где попало". В результате в республике образовалось 114 несанкционированных свалок. В настоящее время принимаются меры по их рекультивации, сообщил Галустян.

Глава регоператора рассказал также, что в республике две санкционированные свалки - в Урванском и Прохладненском районах. На них мусор сортируют: бумагу, пластик, стекло, металл собирают раздельно. 28 мая был подписан договор с УФСИН, по которому на мусорные полигоны трудоустроены несколько осужденных. Они также изготавливают для "Экологистики" баки, рассказал гендиректор.

Галустян заявил, что одна из главных проблем в работе компании в регионе - это нежелание жителей платить за вывоз мусора.

"Больше половины населения не платят. Каждый день приходят два-три человека с заявлениями, в которых просят освободить их от оплаты за мусор. Заявления бывают такого содержания: "Прошу освободить меня от уплаты за мусор, так как я мусор не произвожу". Бывают заявления о том, что человек утилизирует свой мусор сам - сжигает, либо закапывает. Между тем по закону он не имеет на это права", - заявил гендиректор ООО "Экологистика".

По словам Галустяна, каждый человек обязан платить за вывоз мусора. "Но даже многие юридические лица уклоняются от заключения договоров, хотя по закону обязаны. В результате компания едва выходит на самоокупаемость. Никаких госдотаций "Экологистика" не получает", - сказал он.

Жительница поселка Хасанья Марзият Хулаева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что мусор в поселке вывозят один раз в неделю, по понедельникам. Всю неделю мусор люди держат у себя во дворах, на улицу не выносят, никаких баков здесь нет, поэтому мусора не видно.

"В этом плане у нас порядок, мусор люди выносят, только когда приезжает машина, на улице нигде не увидишь никаких баков, никакого мусора. Лично в моей семье за неделю собирается один мешок мусора. И мы его в понедельник выносим и погружаем в спецмашину", - рассказала Хулаева.

Сегодня в десять часов утра были переполнены мусорные баки на улице Шогенцукова, 20 в Нальчике. К полудню баки уже были пустые, передала корреспондент "Кавказского узла".