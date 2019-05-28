Жители Нальчика раскритиковали регоператора из-за проблем с вывозом мусора

28 мая 2019, 08:26

Разрыв договора между региональным оператором и подрядчиком стал причиной накопления в Нальчике большого количества бытовых отходов, проинформировали власти. Вывоз мусора начнется в ближайшее время, утверждает оператор ООО "Экологистика". Пользователи Instagram раскритиковали обещание компании, заявив о некорректных и завышенных суммах в квитанциях.

Массовые жалобы о несвоевременном вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) начали поступать от жителей Нальчика и села Хасанья на минувших выходных. Люди активно публикуют в соцсетях фотографии переполненных мусорных баков и стихийных свалок, а также жалуются на неприятный запах и антисанитарию.

"По словам граждан, во дворах многоквартирных домов и в частном секторе мусор не вывозят уже несколько дней", - говорится в сообщении, опубликованном 27 мая на странице сообщества patriot_kbr в Instagram.

Этот пост вызвал бурное обсуждение подписчиков. В течение 19 часов он собрал более 860 "лайков" и 72 комментария. Пользователи сообщили о мусорной проблеме в разных районах города.

"На улице Канкошева не вывезли мусор вовремя", - написала _marina_ft.

"На Щаденко вопрос вообще остро стоит, необходимо добавить баки!" - заявила natalya_kostenko_new.

"Никто на нашу жалобу, не реагирует. Сейчас лето, двор с маленькими детьми. Баки мусорные в ужасном состоянии, вонь, мухи, появились", - пожаловалась жительница улицы Чернышевсого ulbasheva_roza.

Некоторые из подписчиков тем не менее встали на защиту коммунальщиков, заявив о своевременном вывозе отходов, а также обратили внимание на задолженность по оплате услуг ЖКХ.

"По улице Ватутина система по вывозу мусора налажена, лично сама наблюдала, как мусор вывозится ежедневно в 4 часа утра, все баки опустошаются, никакого скопления не наблюдается", - утверждает alibi_islam.

"Как платят, так и вывозят. Вы видите этих бедолаг, которые дни напролет наш мусор таскают? У нас половина улицы не платит, так же и в других местах. Мне тоже не нравится, что мусор может стоять днями, но бесплатно эту тяжелую работу тоже никто не должен делать", - высказалась подписчица eristavi_ru.

Власти города признали наличие проблемы с мусором. "Возникли временные трудности в связи с прекращением договора между региональным оператором и компанией "Эколог- плюс". Оператор "Экологистика" не смог обеспечить беспрерывную работу. Принимаются меры по исправлению ситуации", - прокомментировала пост администрация Нальчика nalchiknews.

Позже к обсуждению в Instagram также подключился и региональный оператор - ООО "Экологистика" ecologistika_kbr:. "Не осуществлялся вывоз мусора нашим подрядчиком по некоторым районам, за которые он отвечал. В субботу (25 мая, - прим. "Кавказского узла") отправили наши машины, чтобы вывезли весь мусор ТКО. Работы продолжаются".

Такие объяснения вызвали дополнительную критику со стороны пользователей, многие из которых пожаловались на некорректные квитанции, присылаемые оператором.

"Завтра иду в "Экологистику" разбираться с квитанцией, выписанной за март-апрель. Я оплатила в начале мая по апрель включительно. Из каких соображений прислали данную квитанцию на ту же сумму?! И еще, что за долг за начало периода?! Данная организация работает с января 2019 года. Откуда этот долг?!" - возмутилась подписчица под ником _cindere11a_.

"Зато квитанции с завышенным количеством проживающих приносите вовремя", - написала alieva_m_r_07, обращаясь к "Экологистике".

"Благо ритмичная, планомерная работа по своевременной раздаче квитанций населению организована у регионального оператора прекрасно!" - иронично прокомментировала liza_barbossskina.

С 1 января регионы России перешли на новую систему обращения с бытовыми отходами. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора теперь отвечают региональные операторы, которые выбирались по итогам конкурсов. Во многих городах, в том числе в ЮФО и СКФО, прошли акции протеста против мусорной реформы. Из-за сбоя в программе регоператора "Экологистика" жителям Кабардино-Балкарии была завышена плата за вывоз мусора, сообщила 17 апреля прокуратура. Ведомство также потребовало от оператор потребовала уточнить счета за вывоз мусора.

О проблеме большого скопления мусора в Нальчике заявили подписчики и других пабликов и групп, посвященных Кабардино-Балкарии.

"Жители Нальчика просят власти обратить внимание на "мусорную" проблему нашего города. На фото улица Кадырова, мусор два дня не вывозят, да и не только на нашей улице, но и в других районах", - говорится в посте, опубликованном 26 мая на странице сообщества chp.nalchik в Instagram.

"На Абидова тоже не вывозят. Уже контейнеров не видно", - сообщила _marina_752.

"Мусорная проблема остро стоит и во всех селах! Вот не могу понять, что поменялось от того, что тариф на вывоз ТКО повысился в разы! Мусор вывозят те же люди на тот же полигон, но раньше хоть люди могли себе позволить оплачивать квитанции вовремя", - написал пользователь под ником dokshukinmail.ru.

"Главное, что оплату за вывоз мусора повысили. Почему же почти во всех дворах полно мусора? Кто несет ответственность за это? Почему берут немалые деньги за мусор, который не вывозят?" - возмутился anzhana_k.

"Кавказский узел "не может подтвердить достоверность информации, изложенной пользователями Instagram в комментариях.

Напомним, в январе 2018 года глава Минприроды Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев заявил, что республика получит 42 млн рублей из федерального бюджета на улучшение системы сортировки и переработки мусора. Кабардино-Балкария входит в число десяти регионов России, власти которых могут столкнуться с острой проблемой вывоза и переработки мусора, сообщил в июне того же года председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов.