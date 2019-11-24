Нальчане раскритиковали оператора по вывозу мусора за свалки у контейнеров

24 ноября 2019, 15:29

Дети ходят в школу мимо гор мусора около контейнеров, рассказали в Instagram жители Нальчика и призвали оператора убрать стихийные свалки. Уборка мешков с листвой не входит в обязанности оператора, возразили в компании.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали пользователи Instagram.

Стихийные свалки мусора неоднократно вызывали нарекания у жителей Нальчика. Так, в конце октября сообщение о свалке около детского стадиона вызвало в соцсети дискуссию о качестве работы чиновников.

Несколько фотографий крупной свалки мусора около контейнерной площадки близ школы в Нальчике опубликовал 23 ноября администратор Instagram-паблика 07.news, насчитывающего 95,6 тысячи подписчиков. При этом сами мусорные контейнеры на опубликованных кадрах не переполнены.

"Контейнеры освобождают от мусора, но вот это всё не вывозится месяц, может, и больше. Каждое утро дети в школу и садик мимо вот такой картины маслом ходят", - написал автор публикации.

Публикация, по состоянию на 15.27 мск, набрала 419 отметок "нравится", под ней размещен 131 комментарий. "Слава богу, выставили [фото], эту грязь каждый день ходишь и смотришь, как мусора прибавляется", - написал в своем комментарии пользователь sweet__shugar.

Авторы комментариев указали, что аналогичная проблема наблюдается и по другим адресам. "Такая же ситуация во дворах на Байсултанова", - написал, в частности, dancegroup_onix. "На Профсоюзной то же самое, только баки освобождают, остальное не трогают, все завалено вокруг!" – пожаловался пользователь inkaok1.

"Идарова 160, такая же проблема. Спиленные ветки лежат вокруг мусорной площадки с 10 ноября и никто их не убирает. Спустя неделю обратились в УК, ответ очевиден: "мы не вывозим". Обратились в администрацию, ждем ответа. [...] Но мы все ждем, а горы мусора вокруг растут", - написал lelik19791979.

Некоторые авторы комментариев в связи с этим озвучили претензии к регоператору. "Все портит плохая организация "Экологистики" и частных управляющих компаний. Мэрия вывозит мусор, который не вывезли мусорщики, а те этим пользуются и делают свою работу все хуже и хуже", - высказал свою версию пользователь hook.sleva.

"Весь город в мусоре, это результат смены оператора", - написал gsvg92. "К ответственным за этот мусор домой несите свои пакеты, и перед дверьми, воротами ставьте свой мусор", - предложил kavkaz_moskow.

"Пусть вернут старую компанию. С ними лучше было", - написал kana3284. "Согласна", - присоединился пользователь zaraa2215.

"Люди, жаждующие закрытия "Экологистики", не совсем понимают, что будет, если это произойдет. Это будет экологическая катастрофа", - поделился мнением 0909nal.

С 1 января регионы России перешли на новую систему обращения с бытовыми отходами. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора теперь отвечают региональные операторы, которые выбирались по итогам конкурсов. Гендиректор ООО "Экологистика" Варткес Галустян в ответ на критику горожан заявил в мае, что мусор с улиц Нальчика вывозится в соответствии с графиком.

Другие пользователи указали, что регоператор вывозит мусор из контейнеров, а на фото показаны мешки с листьями деревьев и спиленные ветки. "Это листья, собранные в садах и школе, сжигать их запрещают МЧС, что делать, вот и выкидывают, а почему нельзя все вовремя вывозить?" – написал пользователь kashirokova_b.

"Почему они решили брать на вывоз одни виды мусора, а другие их не интересуют? Для них не должно быть ограничений. Все виды мусора должны вывозиться регоператором без условностей. Лишь крупно-габаритные отходы за отдельный договор. Если листья аккуратно уложены и запакованы в пакет, то чем этот мусор отличается от такого пакета жильцов?" – задался вопросом pavel_sergeev_163.

Регоператор предложил адресовать претензии муниципалитетам и управляющим компаниям

Согласно пояснению Минприроды России и Федеральному закону №89 «Об отходах производства и потребления», опавшая листва не относится к коммунальным отходам, сообщило 22 ноября ООО "Экологистика" на своей странице в Instagram.

"Все мы становимся свидетелями, как мешки и огромные пакеты с опавшей листвой собираются возле мусорных площадок. Министерство природных ресурсов и экологии дало пояснения по поводу проблемы, связанной с опавшей листвой, и тем, кто её должен вывозить. [...] Мусор, образующийся в процессе содержания зеленых насаждений - ветки, листва, древесные остатки, а также отходы от уборки урожая – не соответствуют определению ТКО, установленному Федеральным законом №89, так как являются отходами, которые образованы вне жилых помещений", - говорится в сообщении.

Соответственно, регоператор не обязан заниматься вывозом веток и мешков с листвой, пояснила "Экологистика". "Вывоз должны осуществлять коммунальные службы муниципалитетов, либо должно осуществляться силами управляющих компании, ТСЖ многоквартирных домов, возле которого росло зелёное насаждение", - говорится в публикации.

"Пару лет назад всё было чисто. Не было такого – "это мы не вывозим" - и платили поменьше, а сейчас, к сожалению, везде лежит мусор", - написал в комментарии к этой записи пользователь max___405. "Согласна", - подтвердил пользователь gogik.ru.