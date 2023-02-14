Жители Кабардино-Балкарии назвали системной проблему водоснабжения сел

14 февраля 2023, 00:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Проблема с подачей воды в селении Жемтала существует давно, ее подают по графику, отметили местные жители. По словам местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб и расточительности людей. Вода подается по графику и в других селения Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

Как писал "Кавказский узел", жители села Жемтала Черекского района 11 февраля пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах.

Жительница селения Жемтала Лидия Гергова сообщила 13 февраля корреспонденту «Кавказского узла», что проблема воды в селении стоит давно и остро.

«Вода подается по часам. Чтобы запастись ею, нашей семье, например, пришлось приобрести накопительную бочку объемом 500 литров. Это как резервуар. Но когда несколько дней нет воды, то и этого запаса не хватает. Такая бочка стоит около 20 тысяч рублей, и все, кто может себе позволить, приобрели ее. Но сейчас даже в ней нет воды, потому что неделю вода не подавалась. И при этом мы живем в самом центре села», - рассказала она.

По словам жительницы Жемталы Фатимы Жиловой, даже когда вода подается, она первое время течет коричневая. «Пить ее нельзя. Мы ее используем только в хозяйственных целях», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также сообщила, что почти каждый день по селу то тут, то там раскапывают трубы и чинят их. Питьевую воду, по словам женщины, они покупают в магазине, либо привозят из других мест. Раньше, отметила Жилова, вода в Жемтале была чистая, но потом к водозабору подвели воду с другого источника, которая имеет плохое качество. Она слишком жесткая. После кипячения на чайнике остается слой накипи. Но при этом сотрудники районного отдела Роспотребнадзора дают заключение, что вода пригодна для питья.

Сотрудница сельской администрации на правах анонимности сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что проблема заключается в том, что система водоснабжения в селении построена в 60-70-х годах прошлого века. Трубы ветхие, они лопаются то тут, то там и их приходится чинить.

«Но нельзя говорить о полном отсутствии воды. Вода подается по графику, в разные части села в разное время. Кроме того, дефицит воды объясняется также тем, что некоторые жители оставляют краны во дворах открытыми, чтобы они не замерзали, а летом поливают водой сады и огороды», - добавила чиновница.

Глава селения Жемтала Артур Дохов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в скважине упал дебет воды.

«Всю зиму осадков не было. Проблему усугубляют ветхие трубы, в которых происходит утечка воды. Но без воды жители не остаются – получают ее по графику», - сказал глава, добавив, что в настоящее время руководством селения подготовлены два проекта на замену ветхих труб.

Проблема водоснабжения довольно остро стоит и во многих других селах республики. Например, в селении Малка. Как сообщила местная жительница, она приобрела около десяти пластиковых бочек, в которых собирает воду, так как вода поступает к ним с часу дня до пяти часов вечера. Остальное время ее нет. «А когда вода кончается, мы едем в Прогресс и привозим оттуда», - рассказала она.

В селении Верхний Куркужин, несмотря на проведенную реконструкцию водопроводной сети и даже бурение дополнительной скважины, вода также подается по графику. «Но водоснабжение все равно намного лучше стало, чем раньше, когда мы воду не получали неделями», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Лариса Тарчокова.

Как сообщается на сайте правительства Кабардино-Балкарии, в 2019 году в Кабардино-Балкарии была принята региональная программа «Чистая вода», целью которой было обеспечение населения качественной питьевой водой. В программе указываются основные проблемы водоснабжения населенных пунктов - потери воды при подаче от водозаборов до населенных пунктов из-за изношенности магистральных водоводов, расточительное использование воды, большие потери воды как на этапе потребления, так и на этапе добычи и другие

Программа предусматривает строительство новых скважин и реконструкцию сетей водоснабжения. На это было выделено более 399 миллионов рублей.

В 2019-2021 годах был построен 51 объект водоснабжения, реконструированы сотни километров водопроводных сетей. Однако решить проблему водоснабжения не удалось. На 2022 год на реализацию программы «Чистая вода» не было выделено средств.

25 января 2023 году правительство Кабардино-Балкарии сообщало, что в этом году работы по реализации по строительству и реконструкции систем водоснабжения продолжатся.

«В 2020 году Совет ООН по правам человека одними из приоритетных прав человека признал достаточное питание, безопасную питьевую воду и санитарные услуги <...> Вода признана фактором, имеющим определяющее благотворное значение для жизни и здоровья населения. Право человека на воду является обязательным условием для жизни с соблюдением человеческого достоинства. Это право является непременным условием для осуществления других прав человека», - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию нальчикский юрист Мухадин Карданов.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 31 января жители Нальчика заявили, что на протяжении нескольких недель в различных частях города, в том числе в СДТ "Труженик", СНТ "Осина", Белой Речке и Вольном ауле периодически прекращается подача воды, а власти и коммунальщики не реагируют на обращения людей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.