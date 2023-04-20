Карабахские историки призвали сохранить памятники в зоне конфликта

20 апреля 2023, 08:59

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Армянские памятники культурного наследия продолжают повергаться актам вандализма, поскольку нет возможности следить за соблюдением международных конвенций на территориях, отошедших под контроль Азербайджана после войны 2020 года, заявили карабахские историки. Они призвали международные организации, в том числе ЮНЕСКО, принять меры для защиты памятников.

Как сообщал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряны более 1000 произведений искусства, сообщили 23 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха.

Азербайджанское название города Шуши – Шуша, Мартуни – Ходжавенд, Степанакерта – Ханкенди.

По случаю Международного дня памятников и достопримечательностей 18 апреля в Мартунинском районе по инициативе районной Службы по охране памятников и достопримечательностей ученики школ в общинах Авдур, Агорти, Цоватег, Бердашен, Хаци, Гиши, Чартар, Колхозашен, Керт, Тагавард-Калер, Мсмна, Мачкалашен провели субботники на территориях историко-культурных памятников, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобразования, культуры и спорта Нагорного Карабаха.

В этот же день Степанакертский университет имени Месропа Маштоца и Государственная служба охраны исторической среды при Минобразования, культуры и спорта Нагорного Карабаха провели конференцию на тему сохранения культурного наследия.

После 44-дневной войны власти Нагорного Карабаха обращались в различные международные организации, которые занимаются сохранением культурного наследия в зонах конфликтов, но практических шагов принято не было, указал заместитель министра образования, культуры и спорта Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян.

"[Хотя] эти организации способны направить группы по установлению фактов. <…> К сожалению, подписанное 9 ноября трехстороннее соглашение, ставшее основой для прекращения войны в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), не регулирует вопросы охраны исторических памятников", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После войны 2020 года около 2 000 армянских памятников истории и культуры и более 20 000 музейных экспонатов остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, уточнил Ованнисян. "Существует Гаагская конвенция "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая призывает не наносить преднамеренный ущерб памятникам во время вооруженных конфликтов. <…> Международные организации должны иметь волю, и <…> как реальные гаранты защиты всемирного культурного наследия, дать соответствующую оценку действиям Азербайджана", – считает Ованнисян.

Объекты армянского культурного наследия, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, после войны 2020 года находятся под угрозой. Нет механизмов, которые бы позволяли контролировать соблюдение законодательства, в том числе международного, которое их защищает, заявила директор "Государственной службы охраны исторической среды" Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

"Историко-культурное наследие Арцаха на занятых Азербайджаном территориях не защищено... Мы не имеем доступа, чтобы фиксировать нарушения международных конвенций. Армянские памятники на этих территориях находится под угрозой", – заявила Айрапетян.

Уничтожены или присвоены десятки тысяч объектов армянского культурного наследия, отметил руководитель Центра кавказоведения университета Месропа Маштоца Овик Аванесов. "Тысячи ковров ручной работы мирового класса, скульптур, украшений и других культурных ценностей представлены как турецкие, так и азербайджанские. Фрагменты многих исторических и архитектурных башен используются в строительных целях", – подчеркнул он.

Напомним, МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе. 16 февраля участники протестной акции в Ереване потребовали от ООН остановить уничтожение армянского культурного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха и срочно направить туда представителей ЮНЕСКО.

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанская сторона также ранее неоднократно указывала на разрушение объектов культурного наследия. Так, Баку обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территории Нагорного Карабаха.

Подробнее об обострении конфликта можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Также "Кавказский узел" опубликовал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

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