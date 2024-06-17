17 июня 2024, 00:40

Град нанес ущерб садам и полям жителей Гориса

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В общине Горис, в особенности в селах Караундж, Воротан и Шурнух, сильный град практически полностью уничтожил плодовые деревья и сельскохозяйственные посевы местных жителей, сообщили местные власти.

В общине Горис в Армении 16 июня выпал сильный град, который нанес серьезный ущерб урожаю.

Во многих селах, в особенности в Караундже, Воротане и Шурнухе град полностью уничтожил плодовые сады и сельхозкультуры на полях, пишут "Новости-Армения" со ссылкой на местные власти.

По словам местных жителей, всего за полчаса сады и поля град буквально сравнял с землей. Сельчане в отчаянии, так ка брали кредиты для сельхозработ, рассчитывая расплатиться с ними, продав урожай. Проводится картографирование ущерба, сообщает News.am.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 мая в Лорийской и Тавушской областях Армении произошло наводнение после того, как реки вышли из берегов в результате обильных осадков. Из зон наводнения эвакуированы 232 человека, отчитались в тот же день спасатели. К работам привлечены сотрудники спасательной службы МВД. 27 мая стало известно о четырех погибших. Власти объявили населенные пункты, пострадавшие от наводнения, зоной бедствия и выделили 300 миллионов драмов для ликвидации его последствий. Из зоны бедствия, по данным МВД, эвакуировано более 400 человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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