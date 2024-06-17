Аналитиков удивила предложенная президентом Абхазии поправка в Конституцию о праве роспуска парламента

17 июня 2024, 05:29

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Президент Абхазии Аслан Бжания предложил внести в Конституцию поправки, которые упраздняют кабинет министров и должность премьер-министра, переподчиняют министров непосредственно президенту, а также дают ему право распускать парламент, если депутаты трижды отклонят кандидатуры министров. Последняя поправка ранее не обсуждалась, она предложена скорее для имитации деятельности и вряд ли будет одобрена депутатами, считают аналитики.

Президент Абхазии Аслан Бжания инициировал 12 июня внесение поправок в Конституцию. Предлагается, в частности, упразднить кабинет министров и должность премьер-министра. Министры при этом будут подчиняться непосредственно президенту. Назначаться они будут по согласованию с парламентом. Президент получает возможность распускать парламента и назначать новые выборы в случае трехкратного отклонения депутатами кандидатур министров более одной трети министерских должностей, сообщает JAMnews.

По словам абхазского редактора JAMnews Инала Хашига, идея об упразднении кабмина и должности премьер-министра, а также о назначении министров президентом возникла еще два года назад. Цель нововведений является оптимизация исполнительной ветви власти и расширение полномочий законодательной власти. Третий же пункт о праве роспуска парламента является инициативой самого Бжании. Депутаты, по словам Хашига, от этой инициативы не в восторге. Для проведения реформы требует две три их голосов, и инициатива о роспуске парламента этот порог скорее всего не преодолеет.

По мнению Хашига, Бжания понимает, что депутаты не проголосуют за третий пункт поправок. И предложил он его накануне президентских выборов. В 2020 году Бжания был лидером оппозиции и воспринимался как реформатор, а одним из пунктов его предвыборной программы была конституционная реформа. "И вот эта нынешняя попытка конституционной реформы, которая изначально обречена на провал, нужна Аслану Бжания, чтобы оправдаться в глазах электората. Чтобы к моменту, когда начнется предвыборная кампания, он мог сказать, что, мол, сделал все от него зависящее", - пишет Хашиг в материале ""Есть кто-то, кому это нужно?" Зачем президент Абхазии инициирует поправки в конституцию, мнение".

Поправки в Конституцию, подготовленные еще в 2022 году, были призваны упростить и оптимизировать системы органов власти, рассказал 16 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава, который входил в комиссию по конституционной реформе.

«Но мы были очень удивлены, когда из документов Конституционного суда, который должен был дать отзыв о том, не навредят ли поправки остальной Конституции, мы узнали, что появилась поправка о праве президента на роспуск парламента. В наших предложениях, наоборот, парламенту предлагалось дать право на «мягкий» вотум недоверия министрам спустя определенное время после их вступления в должность. Мы даже запросили у КС документы, чтобы понять, эта поправка вносилась от имени комиссии или от имени администрации президента. Тогда все затихло и мы думали, что об этом забыли, но сейчас президент вдруг вернулся к ним», - рассказал он.

Я считаю, что такая вещь, как досрочный роспуск парламента, в наших условиях может очень сильно ударить по всей системе нашего государства.

Гезердава отметил, что пока поправки не взволновали никого, кроме небольшой части общества, но после появления поправки о праве роспуска парламента ситуация может измениться, поскольку депутаты вряд ли захотят, чтобы над ними висела такая угроза. «Я считаю, что такая вещь, как досрочный роспуск парламента, в наших условиях может очень сильно ударить по всей системе нашего государства», - заключил он.

Комиссия по конституционной реформе действительно обсуждала модель перераспределения полномочий от кабинета министров, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия.

«Больше полномочий должен был получить вице-президент. Но нормы о праве президента распускать парламент не было, она не обсуждалась и появилась внезапно. Теперь по этим инициативам Абхазия превращается в президентскую республику, хотя, по нашему мнению, идеальным было бы, если бы она стала парламентско-президентской республикой с четким разделением полномочий между президентом и парламентом», - заключил он.

Если президент получит право роспуска парламента, это даст ему очень сильный рычаг воздействия на парламент.

Внесение поправок может быть вызвано двумя причинами, сказал на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" эксперт, много лет занимающийся изучением Абхазии. «Во-первых, это может быть имитация деятельности: вы хотели конституционную реформу – вот, нате, получите. Тем более как раз шли разговоры о сокращении дублирования, которое действительно имело место, когда правительство и администрация президента вносили разные проекты по одному и тому же вопросу. Но непонятно, зачем начинать это все менее чем за год до президентских выборов, когда есть шанс, что поправки просто не успеют принять. Второй вариант – это стремление усилить власть президента, пока парламент относительно договороспособный, и ликвидировать правящий тандем Бжания-Анкваб, тем более, что ходит много слухов, что между участниками тандема пробежала черная кошка. Если президент получит право роспуска парламента, это даст ему очень сильный рычаг воздействия на парламент», - заявил эксперт.

Оппозиционный депутат парламента Кан Кварчия связал инициативу президента со стремлением убрать премьер-министра Александра Анкваба с его поста, и заметил, что поправки вряд ли пройдут через парламент. «Президент не смог снять премьер-министра с его поста другим путем и решил просто выдернуть из-под него эту должность. В результате в одних руках сосредотачивается огромная власть», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат выразил сомнение, что Бжания сможет провести этот пакет поправок через парламент. «Я не думаю, что депутаты это поддержат», - подчеркнул он.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что президент Абхазии Аслан Бжания 7 февраля внес в парламент республики законопроект "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента". Согласно ему, некоммерческие организации и физлица могут быть признаны иноагентами, если получают деньги или иное имущество от иностранных источников и принимают участие политической деятельности, сообщается на сайте президента Абхазии. Оппозиция потребовала отозвать закон. Абхазские аналитики сочли закон средством для борьбы с оппозицией.

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