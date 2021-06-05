Нагорный Карабах представил новые туристические направления на выставке в Ереване

05 июня 2021, 01:54

Вместо исторических и культурных достопримечательностей, которые остались на территориях, занятых армией Азербайджана, туристам представлены около 20 новых объектов, сообщил начальник управления по туризму при Миниэкономике непризнанной республики Геворг Аракелян на международной выставке «Интур Экспо» в Ереване. Туризм в Нагорном Карабахе в этом сезоне пользуется популярностью в основном у гостей из Армении и местных жителей, сообщили предприниматели.

Открытие Седьмой международной туристической выставки «Интур Экспо» состоялось в Ереване 4 июня, она продлится до 6 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления по туризму при Минэкономики и сельского хозяйства Нагорного Карабаха. Организатором мероприятия является ООО «Expo Group», официальными спонсорами - являются Госкомитет Армении по туризму, Министерство экономики и сельского хозяйства Нагорного Карабаха и Федерация туризма Армении.

«Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) будет представлен на мероприятии как предпочтительное туристическое направление этого года», - отметил начальник Управления по туризму при министерстве экономики и сельского хозяйства Нагорного Карабаха Геворг Аракелян. Учитывая, что после войны 2020 года, часть территорий перешла под контроль Азербайджана, пришлось разрабатывать новые туристические маршруты, отметил он. "В новые туристические маршруты включены природные и историко-архитектурные памятники в Мартунинском, Мартакертском и Аскеранском районах. Всего до двух десятков достопримечательностей. Очень популярны у туристов горные и лесные пешие походы, краеведческие и этнографические музеи. Все наши новые проекты, туристический потенциал представлены на международной выставке в Ереване в буклетах, баннерах, а также небольших выставках старинных экспонатов и находок. Также на выставке представлена гостиничная сфера», - сказал Аракелян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

"С января по май Арцах посетили до 600 иностранных туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель ниже на 70 процентов", - сказал он.

На международной туристической выставке «Интур Экспо» в Ереване Нагорный Карабах представил весь свой туристический потенциал, отметил председатель Общественного совета по охране культурного наследия Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян. «У нас накоплено достаточно опыта в восстановлении сферы туризма после двух войн – войны 90-ых годов и четырехдневной войны 2016 года», - сказал он.

По словам Шахвердяна, после войны 2016 года туристическая сфера была восстановлена достаточно быстро. "Конечно, нынешняя ситуация, после войны 2020 года, радикально отличается от ситуации после войны 2016 года. Сейчас мы потеряли множество туристических объектов, которые перешли под контроль Азербайджана. Это Тигранакерт в Аскеранском районе, дворцы Мелика Егана в Гадрутском районе, монастырский комплекс Дадиванк в Карвачарском районе и много других туристических объектов... Часть утраченных объектов мы заменим туристическими местами, которые ранее оставались в тени. На данный момент ведется большая информационная кампания о новых туристических направлениях, включающих как однодневные, так и длительные туры», - рассказал Шахвердян.

На территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, осталось до двух тысяч памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церкви, 591 хачкар, места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и многочисленные крепости, замки, святыни и прочие памятники. Восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма (деньги) остались в городе Шуши, сообщил ранее сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

Активная работа по восстановлению сферы туризма ведется как на государственном уровне, и частными компаниями и организациями, отметил он. "Мы уверены, что за короткое время туристические потоки в Арцах будут восстановлены», - сказал Шахвердян.

Он отметил, что безопасность населения, а значит и туристов, обеспечивают миротворцы, а также местные отряды самообороны.

«На данный момент в Арцахе нет проблемы с местами в гостиницах. Конечно, большая часть из них используется для временного размещения беженцев. Однако те гостиницы, которые работают, на данном этапе вполне могут обеспечить местами проживания туристов. Я думаю, что наступит такой момент, когда гостиничная сфера не в состоянии будет обеспечить потоки туристов», - отметил Шахвердян.

«После войны 2020 года условия для въезда иностранных туристов в Арцах не изменились», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МИД Нагорного Карабаха. «Иностранные туристы могут обратиться в представительство Арцаха в Армении для получения визы», - отметил сотрудник внешнеполитического ведомство. «Гражданам Армении виза не нужна», - сказал он.

В республике достаточно исторических, культурных и природных памятников, которые можно включить в туристические маршруты, сказала директор Госслужбы охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян. По ее словам, часть из них туристы уже могут посещать, а некоторые нуждаются в незначительном обустройстве.

В прошлом году из-за пандемии сильно сократился приток иностранных туристов, однако стал развиваться внутренний туризм, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница турагентства Varanda Travel в Степанакерте. «После войны, с начала года, иностранных туристов в Арцахе очень мало. Но зато с началом туристического сезона опять активизировался внутренний туризм. Мы организовываем пешие однодневные туры. Есть предложения от турагентств в Армении», - сказала она.

Из-за эпидемии коронавируса в 2020 году туристический поток и доходы турбизнеса Нагорного Карабаха упали на 90 процентов, рассказали предприниматели. Власти региона сообщили о 76-процентом падении числа путешественников. В сентябре 2020 года правительство Нагорного Карабаха объявило о финансовой поддержке 31 гостиничного хозяйства и двух туроператоров, которые понесли потери во время пандемии коронавируса. Активный поток туристов из Армении в Нагорный Карабах начался после отмены ограничений при въезде в республику, отметили представители туристической сферы.

С начала весны поток туристов, посещающих достопримечательности в селе Патара, увеличился по сравнению с прошлыми годами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" хозяйка гостевого дома Эмма Григорян. «Возможно, это связано с тем, что большая часть территорий оказалась под [контролем Азербайджана]. Туристический сезон начался, и мы стараемся принять всех прибывающих, организовываем походы и досуг. В основном пока приезжают туристы из Армении и местные жители. Думаю, в этом году внутренний туризм будет особенно активен, так как я уже замечаю, что люди хотят идти в походы, осматривать старинные и природные достопримечательности села Патара... Возможно, так люди хотят выйти из послевоенного стрессового состояния», - заметила Григорян.

"Кавказский узел" также писал, что на акции в Степанакерте 17 апреля участники потребовали защитить армянские памятники. Они заявили, что памятники истории и культуры на утраченных территориях находятся под угрозой: произведения искусства и места поклонения уничтожаются, мемориалы подвергаются осквернению. Участники митинга потребовали выработать документ по защите памятников в зоне карабахского конфликта. Фотоснимки 46 армянских памятников истории и культуры, которые остались на переданных после осенней войны Азербайджану территориях представили 26 мая на выставке в Степанакерте. 18 мая в День музеев в Нагорном Карабахе прошли выставки и лекции о культурном наследии. Государственный музей изобразительных искусств Шуши представил экспозицию из 90 картин, которые армянской стороне удалось сохранить после осенней войны.