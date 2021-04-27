Более 300 жителей Степанакерта посетили выставку утраченных армянских памятников

27 апреля 2021, 00:34

На выставке в Степанакерте представлены фотоснимки 46 армянских памятников истории и культуры, которые остались на переданных после осенней войны Азербайджану территориях. Армянские памятники разрушаются и уничтожаются, необходимо принять меры по их защите, указали историки, авторы и организаторы фотовыставки.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля участники акции в Степанакерте потребовали защитить армянские памятники. Они заявили, что памятники истории и культуры на утраченных территориях находятся под угрозой: произведения искусства и места поклонения уничтожаются, мемориалы подвергаются осквернению. Участники митинга потребовали выработать документ по защите памятников в зоне карабахского конфликта.

После прекращения боев в Нагорном Карабахе стороны конфликта начали обмениваться обвинениями в вандализме и стремлении уничтожить следы пребывания армянского либо азербайджанского народа на спорной территории. В частности, власти Армении и Армянская апостольская церковь заявили о появлении граффити на стенах собора в Шуши после взятия города азербайджанскими войсками. 25 марта власти Нагорного Карабаха заявили о необходимости защитить армянские памятники, расположенные на территориях, контроль над которыми утерян Степанакертом. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. МИД Азербайджана 18 апреля заявил, что разрушено более 400 памятников в Нагорном Карабахе на территориях, перешедших под контроль Баку.

Фотовыставка прошла во Дворце культуры и молодежи Степанакерта по инициативе Минобразования, науки, культуры и спорта и Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла".

Информация об армянских исторических и культурных памятниках, оставшихся на подконтрольной Азербайджану территории и подвергшихся вандализму после войны, собрана на основе фотографий, видео и других материалов в интернете, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор Государственной службы охраны исторической среды Армине Айрапетян. "По факту уничтожения армянских памятников Минобразования, науки, культуры и спорта Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) обратилось в международные организации, а также связалось с представителями миротворческих сил. Мы надеемся, что наши обращения будут услышаны. А пока... мы должны бороться, чтобы защитить их", - сказала она.

По ее словам Айрапетян, на перешедших под контроль Баку территориях осталось около 2000 памятников культуры. На выставке представлены 46 памятников на 51 фотографии, на них они выглядят так, как до войны 2020 года, отметила она.

На территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, осталось до двух тысяч памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церкви, 591 хачкар, места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и многочисленные крепости, замки, святыни и прочие памятники. Восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма (деньги) в городе Шуши, сообщил ранее сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

В администрации Дворца культуры и молодежи Степанакерта сообщили, что выставку, открывшуюся 24 апреля, уже посетили порядка 300 человек. "Вход бесплатный, она открыта в рабочее время. Поток посетителей, по меркам Степанакерта, высокий. Выставка будет работать 15 дней", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Дворца культуры.

Армянский историк Лерник Оганесян, присутствовавший на выставке, отметил, что "много лет изучал памятники культуры разных регионов Арцаха". "Наряду с человеческими жертвами мы потеряли огромное культурное наследие, которое являлось одной из гарантий сохранения нашей идентичности", - заявил он.

"Наша задача сегодня - всеми возможными способами снизить угрозу их разрушения и трансформации. Наше общество, государственные органы, международное сообщество пытаются сохранить наше наследие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Общественного совета по охране культурного наследия Арцаха Сергей Шахвердян.

Один из авторов фотографий на выставке Артак Григорян считает, что нельзя ограничиваться организацией выставок. Необходимо обращаться во всевозможные международные структуры с требованием сохранить армянское наследие на подконтрольных Баку территориях, максимально использовать возможности Интернета по распространению информации о памятниках и организовать разные мероприятия по миру, где будет представлено армянское наследие - уже уничтоженное и то, что на грани уничтожения, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка Арцахского госуниверситета Лусине Левонян считает, что проблему историко-культурных памятников надо поднимать вместе с проблемой потери идентичности перешедших под контроль Азербайджана территорий - например, с утратой диалекта Гадрутского района. "Политика сохранения культурного наследия должна использовать такие механизмы, которые позволит сохранить наследие целиком... Мы должны громко говорить о проблеме уничтожения армянского материального и нематериального наследия", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"