Власти Нагорного Карабаха объявили о финансовой поддержке туристического бизнеса

20 сентября 2020, 20:22

Правительство Нагорного Карабаха объявило о финансовой поддержке 31 гостиничного хозяйства и двух туроператоров, которые понесли потери во время пандемии коронавируса. Активный поток туристов из Армении в Нагорный Карабах начался после отмены ограничений при въезде в республику, отметили представители туристической сферы.

Как сообщал "Кавказский узел", режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса действует в Нагорном Карабахе с 12 апреля. В очередной раз он был продлен 11 сентября на 30 дней. 8 сентября было отменено требование получать разрешение на выезд из Нагорного Карабаха и предоставлять результаты тестирования на COVID-19 при въезде.

К 20 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе возросло до 363 за счет четырех новых случаев. За время пандемии скончались 4 человека, 320 пациентов выздоровели, сообщил сегодня оперативный штаб. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом, в том числе в Нагорном Карабахе. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Спад показателей сферы туризма в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") из-за пандемии достиг 82%, сообщил начальник Управления по туризму при Министерстве военного патриотизма, спорта и туризма Нагорного Карабаха Артак Григорян.

По его словам, в прошлом 2019 году в гостиницах Нагорного Карабаха остановилось порядка 43 тысяч граждан Армении. По данным МИД республики, который регистрирует только иностранцев, число граждан из других стран составило 47 тысяч. Подсчет внутренних туристов не ведется, добавил Григорян.

"По нашим наблюдениям, за последние месяцы, граждане Армении активно посещали достопримечательности своей страны, поэтому мы предполагали, что после послабления режима въезда и выезда им будет интересны туры в Арцах. С середины августа уже наблюдался активный поток туристов из Армении, однако статистические данные будут опубликованы в начале октября", - сказал представитель министерства корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что традиционные "Арцах–фест" и фестиваль вина в селе Тог в этом году из-за пандемии COVID19 не состоятся. В то же время, сообщил Григорян, правительство приняло решение предоставить финансовую помощь 31 гостиничным, гостевым и хостелным хозяйствам, а также двум туроператорам.

"Главным условием было то, что эти хозяйства и туроператоры в течение этого года не прекращали свою деятельность, сохранили рабочие места, не сократив работников из-за кризиса, возникшего во время пандемии", - пояснил он, добавив, что размер выплат составит более 34 миллионов драмов (1 доллар – 484 драма). Эта сумма будет распределена в соответствии с количеством работников в том или ином хозяйстве.

"Получив выплату, работодатель будет обязан распределить эту сумму на зарплату своим работникам за последние шесть месяцев этого года, с июля по декабрь, в размере минимальной зарплаты - 67 тысяч драмов. Все соответствующие документы уже направлены в Минфин, выплаты начнутся в ближайшее время", - сказал Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Нагорного Карабаха предоставляют недостоверную информацию о бюджете, распределении народного имущества и размере налогов крупных корпораций, заявили на митинге 18 сентября в Степанакерте активисты оппозиционной Революционной партии Арцаха и движения "Мое право".

Программы финансовой помощи туристическому бизнесу со стороны правительства будут продолжены, сейчас ведется мониторинг компаний, которые заняты в сфере услуг, сообщила начальник Госслужбы по охране исторической среды при Министерстве культуры Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

"Мы готовы принять туристов, потому что за все время карантина служба не прекращала работу. Историко-археологические музеи и заповедники, природные заповедники, историко-архитектурные достопримечательности и другие туристические объекты всегда были готовы к приему туристов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, во время карантина в республике активизировался внутренний туризм: "Для внутренних туристов стали интересны местные достопримечательности, природные заповедники, исторические объекты. Хотелось бы, чтобы эта тенденция продолжалась в дальнейшем".

Ослабление основного режима въезда и выезда, который был введен из-за пандемии, положительно скажется на туристической сфере, уверен руководитель Агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян.

"С точки зрения туризма Армения и Арцах – это один туристический рынок, и перемещение должно быть свободным. Хоть и небольшой, но стабильный поток туристов позволит бизнесу, работающему в сфере туризма продолжить свое, более или менее, существование", - подчеркнул он.

Шахвердян признал, что ущерб, нанесенный сфере туризма из-за пандемии коронавируса, "очень велик". "Мы не можем рассчитывать, что до конца года сумеем набрать хотя бы на 20% от прошлого показателя. Мы должны понимать также, что сфера туризма начнет стабилизироваться не ранее апреля следующего года. Причем восстановление экономики туризма, в отличие от всех остальных сфер, будет длиться минимум два года", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Основной поток туристов в Нагорном Карабахе - из Армении

Работники музеев и заповедников Нагорного Карабаха подтвердили "Кавказскому узлу" увеличение потока туристов. Так, по словам директора историко-археологического музея Тигранакерта, Анаита Лорецяна, в период с 18 августа по 19 сентября музей посетили более двух тысяч туристов.

"Вход для инвалидов, пожилых, военных, детей - бесплатный (1 билет – 250 драмов)", - сказал он.

Директор объединения "Музеи города Шуши" Лусине Гаспарян рассказала, что с апреля до сентября городские музеи перешли на режим онлайн.

"Наши экспозиции, в том числе и новые, а также небольшие музыкальные мероприятия без присутствия посетителей мы транслировали в онлайн-режиме. С начала месяца музеи были открыты для посетителей. Не могу сказать, что поток туристов такой же, как за аналогичный период прошлого года, но активность наблюдается", - сказала Гаспарян добавив, что "количество посетителей будет подытожено в конце месяца".

Заведующий природным заповедником Hunot Gorge Араик Григорян сообщил, что 20 сентября достопримечательность посетили более 1500 человек. По его словам, заповедник "всегда пользовался популярностью как у местных, так и у иностранных туристов".

"Летом сюда ходили в основном местные граждане небольшими группами, но за последние дни заповедник в основном посещают граждане Армении", - сказал Григорян.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".