17 июня 2024, 03:37

Жители трех волгоградских хуторов остались без света из-за ветра и ливня

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Из-за непогоды полностью обесточены хутора Орлы, Сенной и Ильменский 2-й в Михайловском районе, а также часть поселка Себрово.

В Михайловском районе Волгоградской области из-за сильного ветра с ливнем остались без света несколько хуторов.

Вечером 16 июня сильный ветер с ливнем повредил электросети, которые снабжали хутора Орлы, Сенной и Ильменский 2-й. В них полностью отключился свет, пишет "Высота 102".

Кроме того, частично отсутствует электроснабжение в поселке Себрово. В аварийно-восстановительных работах на электросетях работает 15 человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Михайловке прогнозируется слабый дождь, температура воздуха +31 градус, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 18 июня ожидается также слабый дождь, температура понизится до +20 градусов, скорость ветра - до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Зимние пляжи закрыты в Сочи из-за ухудшения погоды", "Восстановлена подача света в дома жителей Северского района", "Жители более 5000 домов на Кубани остались без электричества".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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