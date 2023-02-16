Кадыров отчитался об отправке группы бойцов на Украину

16 февраля 2023, 06:39

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Очередная группа бойцов после краткого курса подготовки в Российском университете спецназа отправлена из аэропорта Грозного на Украину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 7 февраля.

Из Чечни в зону специальной военной операции отправилась очередная группа бойцов, которая присоединится к спецназу "Ахмат", сообщил Рамзан Кадыров. "Каждый из добровольцев прошёл краткий курс военной подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. В аэропорту с Грозного к добровольцам, перед их отправкой в зону спецоперации, обратился председатель парламента Чечни Магомед Даудов", – написал глава Чечни вечером 15 февраля в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" писал, что власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября 2022 года Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

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