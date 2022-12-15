Госдеп обратил внимание на поездку американских спортсменов в Чечню

15 декабря 2022, 11:58

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Госдепартамент после поездки американских бойцов UFC Джастина Гейджи, Камару Усмана и Генри Сехудо в Чечню напомнил гражданам США, что им не рекомендуется посещать территорию России.

Трое американских бойцов UFC – Джастин Гейджи, Камар Усман и Генри Сехудо посетили Чечню в ноябре. Спортсмены встретились с сыновьями главы Чечни Рамзана Кадырова и побывали на военным полигоне Российского университета спецназа, где им позволили стрелять из пулеметов и гранатомета.

После того, как о визите стало широко известно, в пресс-службе Госдепартамента заявили, что гражданам США рекомендуется избегать посещения России, обратило внимание издание "Кавказ.реалии".

За комментариями Госдепа в связи с визитом американских спортсменов в Чечню обратилось издание MMA Junkie.

Гражданам США рекомендуется не посещать территорию России, заявил в комментарии представитель Госдепа. "Наша рекомендация по путешествиям в Россию остается на уровне "Не путешествуйте" из-за ряда факторов, в том числе [спецоперации на Украине], преследования граждан США со стороны российских правительственных сотрудников службы безопасности", – привел портал слова сотрудника пресс-службы Госдепартамента.

В Госдепе США не уточнили, будут ли предприняты какие-либо меры по отношению к бойцам UFC. Руководство лиги не комментировало поездку спортсменов в Чечню.

Напомним, против Рамзана Кадырова, нескольких его родственников и приближенных введены санкции. Минфин США внес Кадырова в санкционный список Магнитского еще в декабре 2017 года, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. 8 марта, власти Японии включили Рамзана Кадырова в список российских чиновников, чьи активы в этой стране решено заморозить. В сентябре США ужесточили санкции против Кадырова, распространив их на его родственниц – супругу Медни и трех дочерей, а также Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова.

Предположительно, Джастин Гейджи, Камар Усман и Генри Сехудо стали почетными гостями на дне рождения сына Рамзана Кадырова, передал 25 ноября Sports.ru.

Напомним, ранее сыновья Рамзана Кадырова неоднократно принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа, несмотря на то, что это приносит ему больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году аналитики. Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

"Кавказский узел" также писал, что 20 октября гостелеканал Чечни опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого несовершеннолетние сыновья Рамзана Кадырова были показаны в окопе. Комментаторы сочли ролик элементом политического пиара главы республики. Они усомнились, что происходящее действительно было снято во время боя в зоне проведения спецоперации.

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