Новые бои с участием детей Кадырова анонсированы в Чечне

30 августа 2020, 18:05

Боксерские бои с участием четырех сыновей Рамзана Кадырова запланированы на 3 сентября, несмотря на критику предыдущих детских боев со стороны Кремля, детского омбудсмена и Минспорта России.

"Кавказский узел" сообщал, что сыновья главы Чечни и ранее участвовали в боях. Так, 16 августа 2018 года на чемпионате по профессиональному кикбоксингу в Грозном, где Россию представляли бойцы чеченского клуба "Ахмат", турнир завершился поединком между сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и кикбоксером из Кабардино-Балкарии. После победы сына Рамзан Кадыров заплатил 11-летнему кикбоксеру из Кабардино-Балкарии 100 тысяч рублей за проигрыш.

4 октября 2016 года во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном прошли показательные выступления детей, на которых победили трое сыновей Кадырова, один из них нокаутировал своего соперника. Отец и тренер нокаутированного ребенка заявили, что бои были постановочными.

18 октября 2016 года по итогам проверки в Минспорта России состоялось совещание, на котором участие детей в показательных выступлениях на грозненском турнире было официально признано нарушением правил ММА, говорится в справке "Кавказского узла" "Детские бои".

Пятый турнир по профессиональному боксу памяти Ахмата Кадырова "Время легенд" промоутерская компания "Ахмат" запланировала провести 3 сентября в Грозном, сообщает сегодня ИА "Чечня сегодня". "Украшением турнира станут показательные бои по правилам любительского бокса с участием самых главных звёзд Республиканского спортивного клуба "Ахмат": Ахмада, Эли, Адама, Абубакара Кадыровых и Минкаила Усманова", - говорится в публикации.

Зрителей ждут "бескомпромиссные бои", написал сегодня на своей странице в Instagram гендиректор спортклуба "Ахмат" Валид Эдилов. К 18.00 мск его публикация набрала 395 отметок "нравится", под ней размещено восемь комментариев. Их авторы единодушно выразили поддержку организаторам боев.

Анонс боев с участием детей Кадырова размещен и на странице вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова в Instagram. "Дорогие племянники из спортивного клуба "Ахмат", Ахмад, Эли, Адам и Абубакар Кадыровы! Они выступят в показательных боях по правилам любительского бокса. Я искренне хочу пожелать моим дорогим племянникам и участникам турнира успехов и удачи!" - говорится в публикации. К 18.00 мск она набрала 2949 отметок "нравится", под ней опубликован 51 комментарий. Авторы большинства из них также выразили поддержку участникам соревнований и пожелали им победы.

Пользователь jelisej обратил внимание на иллюстрацию к публикации, где будущие участники боев, в том числе сыновья главы Чечни, позируют перед фотокамерой в костюмах и при галстуках. "Надеюсь, изысканно одетые по европейской моде юноши, будут мыслить по-европейски, это позволит региону развиться, сохранив национальную идентичность взять все лучшее из ЕС - уважение к личности", - написал он.

Ранее детские бои в Чечне вызвали большой общественный резонанс. Минспорта России потребовало прекратить турниры по смешанным единоборствам с участием детей. Журналист Дэвид Скотт, который после этого посетил Чечню и взял интервью у Рамзана Кадырова для американского телеканала НВО, назвал Чечню "самым устрашающим местом" из тех, где ему доводилось бывать, обратив внимание на активную поддержку властями спортивных единоборств.

В Кремле участие детей в турнире по смешанным единоборствам, а тем более нокаутирование ребенка в прямом телеэфире назвали поводом для расследования со стороны надзорных органов, об этом прямо заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Если это показывали по телевизору, если соответствует действительности, то, наверное, нокаутирование ребенка, да еще и в прямом эфире, это повод, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием", - процитировал 6 октября 2016 года слова Пескова ТАСС.

О начале проверки сообщила тогда и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. "Возможно, бои и показательные, но удары дети наносили друг другу настоящие, на них не было необходимых средств защиты. Важно детально разобраться в случившемся и выяснить, насколько проведение подобных боев - системное явление и как оно отражается на здоровье детей", - привела 6 октября 2016 года слова Кузнецовой "Медуза".

Президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Федор Емельяненко назвал недопустимыми прошедшие детские бои в Грозном. Его заявление вызвало резкую ответную реакцию со стороны Рамзана Кадырова и его родственника, депутата Госдумы Адама Делимханова, потребовавшего от Емельяненко публичных извинений. Вскоре после этого на дочь Емельяненко было совершено нападение. Полиция рассматривала несколько версией, но не связывала инцидент с критикой Емельяненко детских боев.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники ранее усмотрели в развитии единоборств в Чечне пропаганду режима Кадырова, указав на стремление главы республики укреплять свою власть и силовой блок.