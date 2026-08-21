Аналитики указали на риски публичного обращения разлученной с детьми матери к Айшат Кадыровой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В случае отказа отца предоставить матери общение с детьми могут вмешаться старейшины и представители духовенства, но не всегда их готовы слушать. Дочь главы Чечни Айшат Кадырова также имеет ограниченные возможности влияния на ситуацию. Сам факт обращения к семье Кадыровых может привести как к разрешению ситуации, так и к последствиям для записавшей его женщины.

Как писал "Кавказский узел", жительница Чечни Мадина Махомашова обратилась к Айшат Кадыровой с жалобой на то, что бывший муж уже два года не позволяет ей видеться и общаться с дочерью, несмотря на установленный судом порядок общения с ребенком.

Жительница Чечни подвергла себя рискам, записав обращение

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова считает, что однозначного подхода в воздействии на отцов в такой ситуации нет.

"Отцы бывают разные. Есть такие, кто не слушает никого. Кого-то они могут убедить. Здесь индивидуальный подход. Но, в целом, если обобщить, что очень сложно, то видно, что, влияние старейшин и религиозных структур может быть высоким. Они влиятельны, как правило. Но есть ограничения их возможностей", - отметила она.

Несмотря на ее статус, не везде она может вмешаться

По словам исследовательницы, многочисленные примеры подтверждают высокий статус, влияние и возможности Айшат Кадыровой.

"Многие женщины ей благодарны. Она реально помогала. Но она женщина. Поэтому, несмотря на ее статус, не везде она может вмешаться. И трудно предугадать. Но, уверена, что, как у женщины, у нее есть сострадание и искреннее желание помочь", - считает Сиражудинова.

По её мнению, риски в публичном обращении могут быть разные.

"Как и вероятность того, что просьба дойдет до адресата. Иногда мы видим быстрый отклик. Иногда, напротив, человека как бы наказывают за обращение. Но для матерей, нет другого выхода зачастую. Мать готова идти на все риски, потому что уже нечего терять. Смысл жизни для большинства женщин - это семья и дети", - пояснила Сиражудинова.

Она полагает, что суды в целом могут выносить адекватные решения в этом вопросе.

"С судами ситуация проще. Судьи зачастую следуют закону. Но с приставами ситуация самая сложная. Они стараются уклониться от помощи. Это не только в Чечне так. И этот вопрос требует решения и серьезных усилий. Нужно привлечь внимание к этим недоработкам, женщинам и пострадавшим необходимо объединяться и обращаться в конституционный суд для усиления законодательной базы и ограничения возможностей игнорирования. Слишком широко распространена эта проблема", - резюмировала Сиражудинова.

Подобные случаи вряд ли могут быть использованы перед выборами

Повышать популярность в ходе предвыборной компании ему нет надобности. Выборы - это фарс. При любом раскладе ему нарисуют 100 процентов

Правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне считает, что это обращение может закончиться непредсказуемо.

Избирком Чечни зарегистрировал формальных соперников Кадырова Исмаил Денильханов и Халид Накаев зарегистрированы кандидатами на выборах главы Чечни после Рамзана Кадырова.

"Повышать популярность в ходе предвыборной компании ему нет надобности. Выборы - это фарс. При любом раскладе ему нарисуют 100 процентов. А просто для популярности дочери, может использовать. А результат выборов очевиден хотя бы тем, что оппонентами на выборах у него нет кандидатур Кремля", - указал он.

Не думаю, что Рамзан Кадыров будет использовать этот случай, так как он традиционно придерживается демонстративно логики маскулинности

Член Совета Адама Смита Сергей Бойко также считает, что такое обращение не будет каким-то важным для предвыборной кампании.

«В избирательной кампании можно использовать любой громкий инфоповод, в том числе и этот случай с недопуском женщины к своей дочери. Однако я не думаю, что Рамзан Кадыров будет использовать этот случай, так как он традиционно придерживается демонстративно логики маскулинности», - полагает он.

"Кавказский узел" также писал, что в республиках Северного Кавказа, и в частности, в Чечне остается актуальной проблема с соблюдением прав женщин. Так, широкий общественный резонанс вызвала история смерти Мадины Умаевой из Гудермеса. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга и была похоронена ночью. Муж Мадины утверждал, что она погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка. По словам родственников Умаевой, между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родных Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.