Баталхаджинцы раньше мюридов создали по призыву Кадырова воинские отряды

14 декабря 2022, 17:28

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Чеченские власти и СМИ за месяц после призыва Рамзана Кадырова к чеченским суфиям создавать воинские подразделения не сообщали об формировании отряда мюридов, тогда как отряд баталхаджинцев уже отправился в зону военной операции. Мюридам обещано, что их подразделения не будут отправляться на Украину, следует из распространенной оппозиционным властям Чечни источником аудиозаписи.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что члены ингушского братства баталхаджинцев в обмен на поддержку со стороны Рамзана Кадырова сформировали несколько отрядов для участия в военной операции на Украине. Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) вошел в состав спецназа "Ахмат" и уже принимает участие в военной операции, подтвердил 13 декабря глава Чечни.

15 ноября Кадыров обратился к чеченским суфиям с призывом формировать собственные воинские подразделения по принципу принадлежности к определенным религиозным братствам. "Все мюриды (последователи. - Прим. "Кавказского узла") должны объединяться в группы, создавать и называть свои батальоны, роты и отряды в честь своих устазов (учителей, основателей суфийских течений. - Прим. "Кавказского узла"). Надо их создать и подготовить", – заявил Кадыров на совещании, видео с которого было показано в эфире ЧГТРК "Грозный".

Власти и СМИ Чечни не сообщали о формировании отрядов мюридов

Власти Чечни пока не отчитывались о формировании отрядов мюридов. К 17:00 мск 14 декабря сообщений об этом нет ни в Telegram-канале и Instagram* главы Чечни Рамзана Кадырова, ни в соцсетях председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, главы Минпечати Чечни Ахмеда Дудаева, депутата госдумы от Чечни Адама Делимханова, вице-премьера правительства Чечни Абузайда Висмурадова, помощника главы Чечни Апти Алаудинова.

О формировании мюридских отрядов не сообщали и чеченские СМИ. В частности, информации об этом к 17:00 мск 14 декабря нет на сайтах и в соцсетях ЧГТРК "Грозный", ИА "Чечня сегодня", ИА "Грозный информ".

При этом с 15 ноября Рамзан Кадыров как минимум четыре раза, а именно 19 и 27 ноября, 1 и 10 декабря, отчитывался об отправке на Украину новых отрядов добровольцев. Но о том, что в их состав входят мюриды, не сообщалось.

Информации о подготовке и отправке в зону военной операции отрядов мюридов нет также на сайте в соцсетях Духовного управления мусульман Чечни, на сайте и в соцсетях Российского университета спецназа, в котором проходят подготовку добровольцы.

Чеченский богослов пообещал мюридам, что их не отправят на Украину

24 ноября на YouTube-канале "Niyso" было опубликовано аудиообращение, как утверждается, одного из предводителей суфийских мюридов. На аудио мужчина говорит на чеченском языке, перевод слов на русский язык наложен субтитрами на видеоряд. "Кавказский узел" проверил этот перевод и убедился в его точности.

"Мы по собственной инициативе создаем полк Хажи-мюридов, так как нам сказали, что у каждого вирда должен быть свой полк", - говорит мужчина на аудиозаписи. Он отметил, что "наша молодежь" не готова к боевым действиям. "Наша молодежь, кроме телефона, ничего держать не умеет. Надо их обучить пользоваться автоматом, разбирать и собирать его, дать им начальную военную подготовку. Наших Хажи-мюридов много, да и другие вирды создают полки. С каждого большого села будут призваны по два человека, из маленьких селений по одному. Прошу вас отнестись к этому серьезно. Я сам выяснял: никого и никуда не забирают, для этого у правительства есть много своих структур и свой резерв", - сказал мужчина, несколько раз заверив, что новобранцев не будут отправлять на Украину.

После приказа Кадырова мюриды активизировались, начав призывать своих сторонников вступать в их батальоны, отметил в аннотации к аудиозаписи автор публикации. "Самое интересное, что для того, чтобы хоть кто-то вступил в батальоны мюридов, [человек на аудиозаписи] успокаивает их, что в Украину никто отправлен не будет", - говорится в публикации.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев, по данным источников, на 2019 год насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного митинга оппозиции в Магасе против передела чечено-ингушской границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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