Участники процесса по делу Романа Кириленко, фото: пресс-служба Ставропольского гарнизонного военного суда, http://sgvs.stv.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1111

12 февраля 2023, 23:50

Ставропольский военный осужден за дезертирство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ставропольский гарнизонный военный суд признал Романа Кириленко виновным в самовольном оставлении части и приговорил на пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления частичной мобилизации военнослужащие потеряли возможность разорвать контракт до окончания срока ее действия. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября 2022 года министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября 2022 года пресс-секретарь Путина.

Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда, Роман Кириленко проходил службу по контракту в одной из военных частей Западного военного округа.

26 сентября 2022 года Кириленко, «получив разрешение командования на убытие из расположения воинской части со сроком возвращения в часть к 15 часам тех же суток, к указанному сроку без уважительных причин не прибыл». По версии следствия, Роман Кириленко «противоправно» исключил себя «из сферы воинских правоотношений с целью временно уклониться от прохождения военной службы». «Желая отдохнуть» от исполнения служебных обязанностей, он уехал сначала в Рязань, а затем в Ставрополь, «где проводил время по своему усмотрению», говорится в решении суда.

Кириленко был задержан сотрудниками полиции в Невинномысске 15 декабря, против него было возбуждено дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части в период мобилизации). Отметим, что наказание по ней составляет от 5 до 10 лет лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в том, что он самовольно покинул часть и не являлся на службу без уважительных причин более четырех месяцев.

Как указано на сайте суда, в ходе судебного разбирательства по делу военнослужащий признал вину. Отбывать наказание, согласно решению суда, Кириленко будет в колонии общего режима.

"Кавказский узел" также сообщал, что десантник Николай Карташев был приговорен военным судом в Новочеркасске к условному сроку за самовольное оставление части, которая участвовала в военной операции на Украине. После приговора он вновь был отправлен на Украину и попал в плен.

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Автор: "Кавказский узел"

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