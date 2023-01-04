Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться

04 января 2023, 23:48

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Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

"Кавказский узел" писал о бойце спецназа ГРУ Виталии Мозгалине из Краснодарского края, который отказался участвовать в военной операции на Украине и был разжалован из ефрейтора в рядовые. Командование имело право разжаловать Мозгалина, поскольку мобилизация, ограничившая права военнослужащих, официально не завершена, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

Суды на юге России отказывают военнослужащим в увольнении, даже если срок их контракта истек задолго до объявления мобилизации, следует из судебной практики, которую изучило издание "Кавказ.Реалии"*.

Так, Александр Рязанов, чей полк дислоцируется в Шали, еще в январе 2022 года подал рапорт на увольнение, чтобы уйти в запас сразу по истечении срока контракта летом. Командование части до 21 сентября не представило его к увольнению, после чего отказывалось уволить его уже со ссылкой на указ президента РФ о мобилизации. Грозненский гарнизонный военный суд рассмотрел административный иск Рязанова и постановил, что он обязан служить до конца мобилизации.

Военнослужащий 7-й военной базы в Абхазии Александр Казакин подписал трехмесячный контракт 21 июня, его срок должен был завершиться 20 сентября. Казакин через суд требовал увольнения, ссылаясь на "окончание срока действия контракта и завершение частичной мобилизации". Сочинский гарнизонный военный суд указал, что мобилизация в стране не завершена, отказав Казакину в увольнении.

Аналогичный довод приводит Ставропольский гарнизонный военный суд в решении по делу военнослужащего из Ставрополя Константина Кантемирова. Водитель парашютно-десантного взвода требовал увольнения на основании заключения военно-врачебной комиссии, признавшей его негодным к службе в ВДВ. Суд отказал Кантемирову, подчеркнув, что указ о мобилизации "не отменен, а каких-либо правовых актов о демобилизации не издавалось".

Не смог добиться увольнения и рядовой из Северной Осетии Загид Магомедов, который готовился уйти со службы в июне. Командование продлило действие контракта с Магомедовым до марта 2024 года, Владикавказский гарнизонный суд и Южный окружной суд удовлетворять иск военного отказались.

У жителя Волгоградской области Алексея Грекова, служившего в Карачаево-Черкесии, срок контракта истек в июне, однако к началу мобилизации командование его увольнять отказалось. Иск Грекова должен рассмотреть Пятигорский гарнизонный суд.

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