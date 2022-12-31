Наказание спецназовца с Кубани продемонстрировало ограничения для военных из-за мобилизации

31 декабря 2022, 14:53

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Командование имело право разжаловать спецназовца из Краснодарского края Виталия Мозгалина за отказ участвовать в военной операции, поскольку мобилизация, ограничившая права военнослужащих, официально не завершена, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря стало известно, что боец спецназа ГРУ Виталий Мозгалин из Краснодарского края, отказавшийся участвовать в военной операции на Украине, разжалован из ефрейтора в рядовые.

Контрактник отказался выполнять "служебно-боевые задачи", мотивируя это опасениями за будущее своей семьи и пожилых родственников в случае возможной гибели. Также Мозгалин сообщил о намерении уволиться со службы. Командование воинской части составило протокол о грубом дисциплинарном проступке, при рассмотрении которого было принято решение понизить Мозгалина в воинском звании. Сам контрактник объяснил свой отказ проблемами со здоровьем и тяжелым психологическим состоянием, которое подтверждено обследованием. Южный окружной военный суд оставил в силе решение гарнизонного суда и отказал Мозгалину в удовлетворении иска.

Разжалование на одно звание, как в случае с Мозгалиным, - право командира в рамках привлечения к дисциплинарной ответственности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист проекта «Антипризыв.ру» Артем Мугунянц.

Единственным сейчас для контрактников основанием не участвовать в военной операции и увольняться из армии Мугунянц назвал проблемы со здоровьем, поскольку до официального окончания мобилизации остальные причины не действуют.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

"Нужно требовать назначения медицинской экспертизы, и с учетом имеющихся болезней требовать себе категорию «Г» («временно негоден»), после чего пишется заявление: «Я, такой-то, не могу участвовать в СВО/продолжать службу по контракту в Вооруженных силах в связи с проблемами со здоровьем, поскольку у меня есть следующие заболевания». Именно так и должен был сделать тот военнослужащий, который был разжалован", - рассказал юрист.

Пока не будет издан указ об окончании мобилизации, контрактники могут уволиться только по возрасту (при достижении 50 лет), из-за серьезных проблем со здоровьем или если на контрактника будет заведено уголовное дело, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель проекта "Реальная армия". 1

Согласно армейскому уставу, командир части имеет право за различные дисциплинарные нарушения разжаловать ефрейтора до звания рядового, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Если ефрейтор нарушил воинскую дисциплину, он вполне может быть разжалован в обычные солдаты. Такие случаи были у меня на флоте. Но если он будет хорошо служить дальше, то вполне может вернуть свое звание", - сообщил он.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что за отказ ехать в зону военной операции на Украине военнослужащие рискуют стать обвиняемыми в неисполнении приказа, но уголовные статьи о дезертирстве и самовольном оставлении части неприменимы в этих случаях.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Александр Степанов

корреспондент "Кавказского узла"