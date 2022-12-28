Военный-контрактник из Ингушетии добился выплат после увольнения

28 декабря 2022, 08:41

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Контрактник из Ингушетии лишился выплат после просьбы об увольнении по семейным обстоятельствам, но после его обращения в суд командование отказалось от своих претензий, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в марте 300 военнослужащих из Буйнакска самовольно покинули зону боевых действий на Украине, но в Дагестане их встретили как дезертиров. Часть из них расторгла контракты, другие снова отправились на Украину. Руководство части поставило отметку о неблагонадежности в военные билеты солдат, отказавшихся принять участие в военной операции. Постановка подобных штампов - "указание из вышестоящего штаба", уверены опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Военнослужащий-контрактник Рашид М. из Ингушетии несколько лет служил в одной из воинских частей на Северном Кавказе и в июне 2022 года подал рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам. Он указал, что у него на иждивении четверо несовершеннолетних детей, трое из которых имеют инвалидность. Однако командир дивизии уволил Рашида "в связи с невыполнением условий контракта", сообщил 27 декабря Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале "Полный ПЦ 2.0".

"Командование пыталось представить увольнение чуть ли не как дезертирство, вынуждая человека либо ехать на [военную операцию], либо остаться без содержания. Мужчина обратился к правозащитникам", - говорится в публикации.

Решение командира было обжаловано в Нальчикском гарнизонном военном суде. Представители истца попросили суд обязать командира изменить основание увольнения контрактника, чтобы Рашид был уволен по семейным обстоятельствам, а не с негативной формулировкой, из-за которой он лишился денежного вознаграждения за добросовестную службу и ежемесячной премии.

Защита предоставила суду медицинские справки о состоянии здоровья детей контрактника, а ответчик предоставил в суд измененный приказ об увольнении Рашида - "по собственному желанию по семейным обстоятельствам". Поскольку командование удовлетворило требования Рашида, он отказался от исковых требований, и 19 декабря суд закрыл производство по делу.

Представители военной части не ожидали, что бывший контрактник обратится к юристам за помощью, предположил адвокат Рашида. "Не все военнослужащие отстаивают свои права, а этот случай стал достоянием суда. Поэтому командование свою ошибку признало и издало приказ об изменении формулировки. Теперь Рашид сможет получить все выплаты и трудоустроиться без проблем. А с прошлой формулировкой дорога была закрыта, его бы даже охранником не взяли", – приводятся в публикации его слова.

Напомним, контрактник дислоцирующегося в Чечне полка Александр Рязанов не смог уволиться со службы после объявления мобилизации. Срок контракта истек, однако Грозненский военный суд запретил Рязанову покидать службу, сославшись на ограничения после начала мобилизации в России.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.