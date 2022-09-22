Мобилизация ограничила возможности увольнения для контрактников

22 сентября 2022, 02:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена. Также неясен механизм контроля за невыездом за пределы места жительства подлежащих мобилизации, указали правозащитник Сергей Кривенко и юрист Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

Владимир Путин объявил 21 сентября, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны".

Контрактники не смогут уволиться из рядов Вооруженных сил в связи с истечением срока контракта, в том числе те, кто заключил их до указа президента РФ о частичной мобилизации, сообщил глава правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко."Но остаются другие причины для завершения контракта: состояние здоровья, предельный возраст и приговор суда. Получается, что указ Путина перекрывает закон и своим указом он оставил всех военнослужащих по контракту дослуживать неизвестно какое время", - пояснил он.

Адвокат Марина Агальцова подтвердила, что в силу пункта 4 Указа действие контрактов всех военнослужащих продлевается до окончания частичной мобилизации.

По словам Кривенко, с момента объявления мобилизации начинает действовать и Закон о мобилизации. "Норма закона о том, что "гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти" очень странная и непонятная. Что, например, означает "место жительства"? Это не место регистрации. В России сейчас нет никакого запрета человеку жить там, где он захочет. Как это будет работать, не понятно. Но, возможно, первым ограничением будет запрет выезда за границу", - считает Кривенко.

Военный комиссар Дагестана подписал 21 сентября приказ об объявлении частичной мобилизации в республике, в котором подчеркивается, что военнослужащим запаса, у которых нет на руках мобилизационных предписаний и которые не получили повестки, "выезд за пределы района (города) временно запрещается".

Закон имеет преимущество над указом, пояснила Марина Агальцова. В то же время, механизм действия закона пока не ясен, в том числе как будет осуществляться контроль за невыездом за пределы места жительства, отметила адвокат. "Мы не знаем, как это будет. В России до сих пор не было мобилизации. Я слышала, что в московские аэропорты пришла разнарядка проверять по возрасту людей. Но касается ли это вылетающих заграницу или всех точно не известно. Аналогично может быть на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в других местах", - сказала Агальцова.

Кривенко указал, что мобилизация касается всех, кто в запасе - десятки миллионов, в основном мужчин. "Те, кто служил рядовым или сержантом до 50 лет. Офицерский и генеральский состав — до 60-65 лет. Мобилизация не касается тех, кто не служил в армии и кому нет 27 лет. Но они подлежат призыву в Вооруженные силы РФ. Осенний призыв начнётся с 1 октября. Следовательно практически любой мужчина от 18 до 50 лет может быть ограничен в праве выезда заграницу", - отметил Кривенко.

Он также отметил, что в Указе нет никаких уточнений, кого именно мобилизуют и сколько. "300 тысяч человек — это сказал Шойгу. Но завтра могут назвать и 400 тысяч и больше", - заявил Кривенко.

Бывший главред "Эха Москвы"** Алексей Венедиктов*** опубликовал 21 сентября в своем Telegram-канале разъяснение Минобороны России относительно необходимости расторжения трудового договора с теми. кто получил повестку. "Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно пункта 2 Указа президента граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил РФ по контракту", - процитировал он ответ ведомства.

Кривенко подтвердил необходимость увольнения мобилизуемого с места работы. "Если человек получил повестку, то он идет в армию и воюет. Срок мобилизации не известен. Может, она десяток лет продлится", - отметил Кривенко.

Мобилизованные увольняются с места работы как и выпускники, согласилась Агальцова. Вместе с тем, адвокат выразила сомнение, что под частичную мобилизацию подпадают выпускники военных кафедр. "Вроде бы выпускники военных кафедр, так как они не служили действительную службу, не были реально в армии, то не попадают по крайней мере под эту волну мобилизации", - указала Агальцова.

Выпускники военных кафедр вполне могут подвергнуться мобилизации, предположил Кривенко. "Кроме того, призвать могут и тех граждан, у кого военный билет на руках с категорией В (в мирное время не призывная категория). Студенты с отсрочкой по-прежнему будут освобождены от призыва до окончания отсрочки", - добавил также Кривенко.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня в ряде регионов прошли акции против частичной мобилизации. Известно о задержании не менее восьми жителей Волгограда и 23 краснодарцев.

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* организация внесена в реестр НКО-иностранных агентов.

** издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** внесен в Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.