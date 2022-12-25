Суд запретил контрактнику в Чечне покидать службу до конца мобилизации

25 декабря 2022, 22:11

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Контрактник дислоцирующего в Чечне гвардейского мотострелкового полка Александр Рязанов не смог уволиться со службы после объявления мобилизации. Срок контракта истек, однако Грозненский гарнизонный военный суд запретил Рязанову покидать службу, сославшись на ограничения после начала мобилизации в России.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту России о завершении частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября. При этом президент не подписал указ о ее окончании. Правовое управление администрации президента пришло к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На дело Александра Рязанова обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Как рассказал в суде военнослужащий, 31 января он подал рапорт об увольнении со службы в запас по истечении срока контракта, который заканчивался в июне. По контракту Рязанов служил с марта 2017 года, однако заранее принял решение об уходе с военной службы. В иске он указал, что командование несвоевременно направило его личное дело на подсчет выслуги лет, поэтому до объявления мобилизации его так и не уволили.

"Рязанов не может быть уволен с военной службы по истечении срока контракта в период частичной мобилизации, в связи с чем административное исковое заявление удовлетворению не подлежит", - говорится в решении , опубликованного на сайте Грозненского гарнизонного военного суда.

Также в решении говорится, что Александр Рязанов будет служить до официального окончания мобилизации.

Юристы ранее указали, что военнослужащие за отказ ехать в зону спецоперации на Украине рискуют стать обвиняемыми в неисполнении приказа, но уголовные статьи о дезертирстве и самовольном оставлении части неприменимы в этих случаях. После присоединения к России новых территорий отказ ехать туда уже грозит уголовным преследованием, указали опрошенные "Кавказским узлом" юрист и правозащитники.

Напомним также, что на юге России зафиксированы попытки мобилизовать граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Отсутствие в военкоматах медкомиссий является нарушением закона, заявил "Кавказскому узлу" юрист Антон Гетманенко. "Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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