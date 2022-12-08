Судебная тяжба уволенного контрактника в Чечне удивила правозащитников

08 декабря 2022, 22:49

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Контрактник Магомед Элемханов, проигравший в Грозном суд об увольнении за отказ ехать в зону спецоперации, по закону имел право не участвовать в боевых действиях за пределами России, тогда как после присоединения к России новых территорий отказ ехать туда уже грозит уголовным преследованием, указали опрошенные "Кавказским узлом" юрист и правозащитники. Желание контрактника восстановиться на службе с учетом таких изменений они назвали нетипичным.

Как писал "Кавказский узел", Грозненский гарнизонный военный суд отказался восстановить на службе контрактника Магомеда Элемханова, который был уволен после того, как не исполнил приказ об отправке "в командировку для выполнения служебно-боевых задач".

Риски для контрактников возросли после присоединения к России новых регионов

Решение чеченского суда по делу об увольнении контрактника подверг критике юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц, подчеркнув, что отказ ехать в зону спецоперации относится ко времени, когда Россия еще не включила в свой состав эти территории.

"Если мы говорим о спецоперации, то контрактник действительно имел право не участвовать в ней на территории другого государства. Поэтому решение суда должно быть обжаловано, ведь контрактник мог отказаться от командировки на законных основаниях. Его конституционные права нарушены. И здесь по сути нет разницы, речь о Росгвардии или о Минобороны. Формальная разница лишь в том, что регулируется это разными законодательствами, но они очень схожие. В целом все, что касается контрактников Минобороны, касается так же контрактников Росгвардии", - рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Однако после включения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России ситуация с подобными отказами поменялась, и отказ от участия в боевых действиях на этих территориях влечет за собой более суровое наказание, чем увольнение, указал Мугунянц. "Отказаться уже не могут без последствий. Наказание будет более суровое. Теперь участие в мероприятиях там обязательно для всех контрактников", - отметил он.

Глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова подтвердила, что до включения Россией в свой состав четырех новых регионов ситуация с правами военных отказаться от поездок туда была иной. "Тогда требовалось согласие на отправку. Поэтому контрактник имел право отказаться от отправки в служебную командировку не на территории России, что не являлось нарушением обязанностей", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

До того, как было принято решение о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, контрактники могли отказаться от службы там, а сейчас по закону это уже невозможно, согласился директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко.

"Раньше было несколько причин, по которым контрактники, не важно откуда они, могли отказаться от службы за территорией своей Родины. Но сейчас это уже территории России, и их ждет уголовное наказание в случае отказа. Теперь у них нет никаких вариантов просто отказаться. Только если здоровье не позволяет", - отметил он.

У контрактника есть основания оспаривать решение чеченского суда, отказавшего ему в восстановлении на работе, уверен Кривенко. "Он тогда мог отказаться от отправки в служебную командировку для выполнения служебно-боевых задач за пределы своей страны. Еще несколько других причин было для отказа, но главное, что тогда это было возможно и правомерно. А сейчас уже нет", - подчеркнул Кривенко.

5 июня стало известно, что военный суд в Чечне назначил десять суток ареста сотруднику военной комендатуры Али Мусаеву из-за его отказа ехать в командировку "в район выполнения специальных задач". Кроме того, Грозненский гарнизонный военный суд слушал дело военнослужащего Зелимхана Бугучаева по части 1 статьи 338 УК РФ (дезертирство), предусматривающей до семи лет лишения свободы. Бугучаеву был вынесен приговор, но решение суда было обжаловано в суде вышестоящей инстанции, сообщило 28 июля издание "Кавказ.Реалии".

Правозащитники сочли нетипичным случай чеченского контрактника

Случай контрактника Элемханова стал нетипичным в условиях военной операции, указал юрист Артем Мугунянц. "Мы чаще сталкиваемся тем, что не хотят увольнять контрактников. У людей закончился контракт, но на основании указа президента о мобилизации их отказываются увольнять. Обращений больше именно такого плана из разных регионов. Был случай, когда человека за день до мобилизации уволили, а потом отменили приказ, поскольку приказ фактически не был реализован. Он сейчас оспаривает это решение. То есть мы больше сталкиваемся с тем, что контрактников не увольняют", - рассказал о своей практике Мугунянц.

Валентина Мельникова подтвердила, что большинство уволенных контрактников, наоборот, не хотят сейчас восстанавливаться на службе. "Все увольнялись и обратно на службу не хотели. А тут он требует возвращения на службу. И если бы вдруг его восстановили, он уже не смог бы отказаться от такой командировки, поскольку территории признаны российскими. К нам не было подобных обращений. Я впервые слышу о таком прецеденте", - сказала она.

По словам Мельниковой, проблемой для многих контрактников сейчас является отказ руководства увольнять их. Это делается, чтобы отправить их на военную операцию. "Очень много случаев, когда контракты закончились, но их не увольняют. Путин всех уверяет, что мобилизация завершилась, а контрактников отказываются увольнять. Есть также много отказов [ехать в зону спецоперации] от контрактников, которые уже побывали там. Они сейчас уже не хотят туда возвращаться", - рассказала она.

После объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту России о завершении частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября. При этом президент не подписал указ о ее окончании. Правовое управление администрации президента пришло к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Кривенко подтвердил, что зачастую контрактники сейчас добиваются увольнения со службы, а не восстановления на работе. "Мы чаще сталкиваемся с тем, что хотят увольняться и больше не служить, а тут ситуация иная. Контрактник хочет вернуться на службу. Таких случаев в моей практике еще не было. Это, действительно, нетипичный случай", - сказал Кривенко корреспонденту "Кавказского узла".

Восстановиться на работе после отказа ехать в зону спецоперации пытались многие росгвардейцы

"Кавказский узел", однако, писал и о других случаях, когда суды в регионах юга России отказывали в восстановлении на службе силовикам, которые отказались отправиться в зону военной операции.

Так, 25 мая военный суд в Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил адвокат Андрей Сабинин.

26 мая Владикавказский гарнизонный военный суд отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 29 бывших сотрудников Росгвардии, которых досрочно уволили за несоблюдение условий контракта.

30 сентября суд на Кубани также отказался восстановить на службе троих сотрудников Росгвардии, оспоривших увольнение, которое последовало за их отказом участвовать в спецоперации.

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