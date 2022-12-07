Контрактник из Чечни проиграл суд об увольнении за отказ ехать на Украину

07 декабря 2022, 18:33

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Грозненский гарнизонный военный суд отказался восстановить на службе контрактника Магомеда Элемханова, который был уволен после того, как не исполнил приказ об отправке "в командировку для выполнения служебно-боевых задач".

Контрактнику из Чечни Магомеду Элемханову не удалось оспорить досрочное увольнение из-за отказа отправиться в командировку в Украину, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Элемханов обратился в суд с просьбой признать незаконным приказ командира части от 23 мая "о применении дисциплинарного взыскания в виде досрочного увольнения с военной службы в связи с невыполнением условий контракта", а также просил суд восстановить его на службе и обеспечить всеми видами довольствия за период между увольнением и восстановлением на службе, следует из карточки дела на сайте суда.

В суде адвокат Элемханова пояснил, что его подзащитный "нарушений условий контракта не допускал, добросовестно исполнял служебные обязанности". Однако представитель воинской части заявил, что военнослужащий отказался исполнять свои обязанности, за это и был уволен. На основании документов суд установил, что Элемханов отказался "отправиться в служебную командировку для выполнения служебно-боевых задач", не объяснив причины своего решения.

Суд счел отказ контрактника от выполнения приказа уклонением от исполнения обязанностей и посчитал его увольнение обоснованным, отказавшись удовлетворить иск Элемханова, говорится в решении, опубликованном на сайте Грозненского гарнизонного военного суда.

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