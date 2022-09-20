Военный Каспийской флотилии уволен за отказ ехать на Украину

20 сентября 2022, 10:16

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Военный суд отказался признать незаконным увольнение из армии военнослужащего Каспийской флотилии Фирудина Гаджибекова, отказавшегося ехать в зону спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", контрактников из Дагестана, самовольно вернувшихся из зоны военной операции на Украине, отправляют на гауптвахту. Военнослужащим угрожают трибуналом, следует из рассказов уроженцев Дагестана. Отправка на гауптвахту без решения суда незаконна, указал юрист Максим Гребенюк.

Гарнизонный военный суд Махачкалы не удовлетворил иск бывшего военнослужащего Каспийской флотилии Фирудина Гаджибекова, уволенного из армии за отказ ехать на войну против Украины, сообщило издание "Утро Кавказа" 19 сентября.

Военный из Дагестана отказался ехать на Украину 4 мая, когда командир батальона "довел до личного состава" соответствующий приказ на общем построении. Гаджибеков указал, что "боевое распоряжение" в письменном виде ему предоставлено не было, сказано в публикации. Военнослужащего уволили из армии за "грубый дисциплинарный проступок". Суд согласился с доводами командования.

Гаджибеков прослужил по контракту более десяти лет, в том числе командиром взвода, указало издание "Кавказ. Реалии"*. С начала спецоперации на Украине в Махачкалинский гарнизонный военный суд поступило 15 уголовных дел по обвинению в самовольном оставлении части - за весь 2021 год в суд поступило только девять таких дел, отметило издание.

Согласно картотеке суда, последние два дела по этой статье рассматривались 6 сентября. Информации о деле Фирудина Гаджибекова по состоянию на 10.16 мск 20 сентября опубликовано не было.

Напомним, 19 июля стало известно, что 300 военнослужащих из Буйнакска в марте самовольно покинули Украину, в Дагестане их встретили как дезертиров. Часть из них расторгла контракты, другие снова отправились на Украину. 1 августа стало известно, что Рязанская военная прокуратура внесла представление руководству части, которое поставило в военный билет отказавшегося ехать на Украину рядового Захара Кукаренко отметку о неблагонадежности. Аналогичные штампы в документы получили и другие военные, в том числе из Дагестана. Подобные штампы ставят для того, чтобы запугать других "отказников", однако эти случаи происходят по инициативе руководства частей из-за желания выслужиться, предположили правозащитники.

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 223 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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