Апелляционный суд отказался восстановить на работе волгоградского ученого

19 сентября 2022, 14:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который отказался восстановить на работе доцента Волгоградского госуниверситета Романа Мельниченко. Ранее суд оштрафовал ученого за распространение фейков о спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня Советский районный суд Волгограда отказал в исковом требовании о восстановлении на работе в ВолГУ Романа Мельниченко. Мельниченко заявил, что намерен обжаловать это решение суда и добиваться восстановления на работе в университете.

Прокуратура обвинила в распространении фейков доцента Волгоградского госуниверситета Романа Мельниченко после его публикаций о событиях на Украине, а юристы вуза усмотрели в его действиях признаки агитации среди студентов. 19 апреля стало известно, что Мельниченко уволен из вуза за прогул и аморальное поведение. Мельниченко усмотрел в увольнении политические мотивы и решил обжаловать приказ ректора. 7 июня суд назначил Мельниченко штраф в 30 тысяч рублей, признав его виновным в распространении недостоверной информации из-за публикаций об Украине. 12 июля Советский райсуд Волгограда рассмотрел апелляцию Мельниченко и оставил штраф в силе.

Рассмотрев апелляцию доцента Волгоградского госуниверситета Романа Мельниченко, судебная коллегия пришла к выводу, что "у работодателя имелись основания для расторжения трудовых договоров с Мельниченко, процедура и сроки применения дисциплинарного взыскания также соблюдены", сообщил сегодня Волгоградский областной суд.

Суд счел, что представленные обвинением документы доказали факты прогулов ученого. "Кроме того, являясь доцентом кафедры конституционного и муниципального права, Мельниченко распространял недостоверную общественно значимую информацию в сети Интернет, что нарушало основные моральные нормы общества и представляло потенциальную угрозу для нравственности обучающихся", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Решение Советского районного суда осталось без изменения, а апелляционная жалоба истца – без удовлетворения, сказано в решении суда.

Волгоградский областной суд вынес решение сегодня, первое заседание по делу прошло 15 сентября, следует из карточки суда.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.