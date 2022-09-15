Мэр Махачкалы сообщил о гибели майора на Украине

15 сентября 2022, 19:45

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Командир танкового батальона Тхаро Абатаев погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщил сегодня мэр Махачкалы Салман Дадаев. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 223 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Замир Темирсолтанов стал 22-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Командир танкового батальона Тхаро Абатаев погиб на Украине, его родным, которые живут в Улан-Удэ, передан орден Мужества. сообщил сегодня мэр Мазачкалы Салман Дадаев.

Тхаро Абатаев родился и вырос в Махачкале, окончил школу №27. "Получил среднеспециальное и высшее образование, затем был призван в армию. После срочной службы в рядах Российской армии окончил военное училище в Чите. В специальной военной операции на территории Украины участвовал вместе с танковым батальоном", - написал Дадаев в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 223 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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