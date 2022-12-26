Спецназовец из Краснодара разжалован в рядовые после отказа участвовать в СВО

26 декабря 2022, 00:07

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Отказавшийся участвовать в специальной военной операции на Украине боец спецназовца ГРУ Виталий Мозгалин из Краснодарского края разжалован из ефрейтора в рядовые.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров. Однако суд отказался восстанавливать их на службе.

На решение суда по иску спецназовца ГРУ Виталия Мозгалина к воинской части обратили "Кавказ.Реалии"*.

Мозгалин попытался оспорить решение командования части в Краснодарском гарнизонном и Южном окружном военных судах, но получил отказ, информировало сегодня издание.

Контрактник отказался выполнять "служебно-боевые задачи", мотивируя это опасениями за будущее своей семьи и пожилых родственников в случае возможной гибели. Также Мозгалин сообщил о намерении уволиться со службы,говорится в решении суда, опубликованном в картотеке дела на сайте Южного окружного военного суда.

Командование воинской части составило протокол о грубом дисциплинарном проступке, при рассмотрении которого принято решение о понижении Мозгалина в воинском звании на одну ступень – с ефрейтора до рядового. Сам контрактник объяснил свой отказ проблемами со здоровьем и тяжелым психологическим состоянием, которое подтверждено обследованием. Пытаясь оспорить решение командования, он указал и на ряд процессуальных нарушений. Южный окружной военный суд оставил в силе решение гарнизонного суда и отказал Мозгалину в удовлетворении иска.

"Кавказский узел" также сообщал, что 300 военнослужащих из Буйнакска в марте самовольно покинули Украину, в Дагестане их встретили как дезертиров. Часть из них расторгла контракты, другие снова отправились на Украину. Руководство части поставило отметку о неблагонадежности в военные билеты солдат, отказавшихся принять участие в спецоперации на Украине. Постановка подобных штампов - "указание из вышестоящего штаба", уверены опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что военнослужащие, в том числе из регионов СКФО и ЮФО, за отказ ехать в зону спецоперации на Украине рискуют стать обвиняемыми в неисполнении приказа, но уголовные статьи о дезертирстве и самовольном оставлении части неприменимы в этих случаях.

Напомним, 3 июня стало известно, что суд в Чечне назначил 10 суток ареста контрактнику из военной комендатуры Али Мусаеву за отказ ехать в командировку "в район выполнения специальных задач". 4 июня также стало известно, что в Грозненский гарнизонный военный суд поступило дело военнослужащего Зелемхана Бугучаева. Он обвинен по части 1 статьи 338 УК РФ (дезертирство), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Владикавказский гарнизонный военный суд 26 мая отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 29 бывших сотрудников Росгвардии, которых досрочно уволили за несоблюдение условий контракта.

Военный суд в Кабардино-Балкарии 25 мая отказал в иске о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил ранее адвокат Андрей Сабинин.

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