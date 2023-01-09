Житель Нальчика оспорил отказ Южной Кореи предоставить убежище

09 января 2023, 20:54

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Минюст Южной Кореи отказал в предоставлении убежища футболисту из Кабардино-Балкарии Джашару Хубиеву, который покинул Россию в связи с угрозой быть отправленным на военную операцию. Хубиев обжаловал отказ и вместе с еще четырьмя россиянами живет в аэропорту в ожидании окончательного решения.

Житель Нальчика Джашар Хубиев и еще четверо россиян, бежавших от мобилизации, запросили убежище в Южной Корее. Получив отказ, они обжаловали его и уже несколько месяцев находятся в сеульском аэропорту Инчхон в ожидании судебного решения, сообщил сегодня Telegram-канал Baza со ссылкой на публикацию корейского издания.

Джашар Хубиев, бывший футболист из Нальчика, столицы Кабардино-Балкарской Республики на Северном Кавказе, рассказал, что его не должны были призывать для участия в военной операции на Украине.

"По российским законам я даже не имею права призываться в армию. Но в ноябре ко мне домой пришли военные и заставили меня подписать документ о том, что я буду считаться дезертиром, если не явлюсь на военную службу через несколько дней", - приводятся его слова в сегодняшней публикации The Korea Times.

Хубиеву и еще четверым россиянам (один из них из Бурятии, второй из Красноярска, о городах, откуда приехали остальные, в публикации не говорится - Прим. "Кавказского узла") корейский Минюст отказал в предоставлении статуса беженца, заявив, что уклонение от службы в армии не является уважительной причиной. С помощью государственных адвокатов они подали жалобу в административный суд Инчхона на министерство юстиции, призвав его аннулировать решение об отказе в передаче дела, указано в публикации, которую перевел "Кавказский узел".

Их представитель Ли Чон Чан заявил, что уклонение от военной службы в контексте событий на Украине следует рассматривать как уважительную причину для предоставления статуса убежища.

"Эти мужчины сталкиваются с преследованием в своей родной стране из-за их предполагаемых политических взглядов, что дает им право на получение статуса убежища в соответствии с международными стандартами. Министерство должно быть хорошо осведомлено об этом", — приводятся его слова в публикации.

По словам Ли, решение суда ожидается в конце этого месяца. Если суд встанет на сторону россиян, им будут выданы визы G-1, которые гарантируют им временное пребывание в Корее до тех пор, пока они не пройдут официальную процедуру проверки на статус беженца. Если суд вынесет решение против них, просителей убежища, скорее всего, депортируют на родину.

Джашару Хубиеву 31 год, ранее он играл за вторую команду нальчикского клуба в 2008–2011 годах, а потом перешел в "Кавказтрансгаз-2005" (ныне — ставропольское "Динамо", играет во Второй лиге), сообщило сегодня РБК-Спорт.

"Кавказский узел" писал, что 25 сентября участницы акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников и заявляли, что нельзя допустить отправки на Украину мужчин без профессиональных военных навыков. На следующий день чиновники вышли к участникам новой акции протеста против мобилизации, но вместо ответов на вопросы о мобилизации обвинили протестующих в пиаре. Участницы акции эмоционально спрашивали чиновников, отправили ли те на военную операцию своих детей. Чиновники в ответ предложили женщинам письменно изложить претензии и пообещали вернуть незаконно мобилизованных, если такие есть.

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