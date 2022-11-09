Закупка ограждений для митингов стала реакцией на протестный потенциал Северного Кавказа

09 ноября 2022, 17:35

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Закупка полицией Северного Кавказа ограждений для митингов сделана с учетом вероятности общественных протестов против действий власти, особенно в Дагестане, где были ощутимыми протесты населения против мобилизации, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", МВД России по Северному Кавказу объявило о закупке трех тысячи передвижных ограждений для проведения массовых мероприятий, начальная цена контракта была 13,2 миллиона рублей.

Согласно протоколу подведения итогов тендера от 07.11.2022 №ИЭА1, опубликованному на сайте ЕИС Закупки, всего в тендере участвовали девять компаний. Победителем стало ООО "Русарсенал-СПб", которое предложило самую низкую стоимость выполнения заказа - 9 миллионов рублей. При этом контракт подписывается на сумму 13 199 903 рубля - увеличено количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной (максимальной) ценой тендера, следует из информации на сайте Госзакупок.

Закупка ограждений вписывается в концепцию общей внутренней политики властей России и в прогнозируемые властями реакции общества, считает юрист и активист правозащитной организации "Машр" Руслан Муцольгов. По его мнению, прогнозы властей учитывают "самые нежелательные, пусть даже и маловероятные" случаи. "То состояние, в котором сейчас живет наша страна, диктует свои требования к вопросам безопасности, как их видит именно нынешняя власть", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его мнению, закупка полицией металлических ограждений не является чем-то экстраординарным. Правозащитник в этой связи напомнил, что в Ингушетии в 2018 году были массовые протесты против изменений административных границ республики. "Возвращаясь к митингам в связи с изменением границ, могу сказать, что и тогда ограждения на митинге были", - отметил Руслан Муцольгов, добавив, что ему не известно, полиция ли или кто-то другой была тогда "номинальным владельцем" ограждений.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их, после этого началось уголовное преследование участников митингов. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи годам и шести месяцам. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи.

В Кабардино-Балкарию нет необходимости поставлять заграждения для митингов, уверен председатель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. "Зачем они нужны здесь? Я в ближайшей перспективе, в ближайшие годы, не вижу возможностей проведения здесь каких-то массовых протестов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, ограждения для митингов в целом не нужны в Кабардино-Балкарии. "Даже в те времена, когда были все условия для массовых митингов и некоторые акции проходили многолюдно, я не видел необходимости в ограждениях. Ну а сейчас тем более. На массовых мероприятиях в честь 100-летия республики я ограждений не заметил. Скорее всего, по той причине, что их и не было. Или были в очень маленьком количестве", - отметил Хатажуков.

Кабардино-Балкария стала единственным регионом Северного Кавказа, где чиновники выходили для диалога к протестующим против мобилизации, предложив женщинам прийти на прием или написать заявления и обращения. Правозащитники и активисты общественных организаций Кабардино-Балкарии назвали незаконным привлечение к административной ответственности граждан, участвовавших в акциях протеста в Нальчике 25-26 сентября, и потребовали прекратить их административное преследование.

Валерий Хатажуков добавил, что о малочисленности протестов и их участников в Кабардино-Балкарии говорит и тот факт, что протестовавшим против частичной мобилизации выписали всего около 20 административных протоколов. "Мы изучали этот вопрос, и, по нашей информации, было не менее 20 штрафов", - сообщил он.

МВД распределит закупленные ограждения для митингов среди республик СКФО, предположил заместитель главного редактора дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Не исключено, что отправят в разные субъекты. Надо смотреть на объёмы. 3000 штук ограждений – это не маленькое количество и, скорее всего, они будут использованы в регионах в первую очередь для ограждения государственных зданий. Не исключено, что какая-то часть попадет и в Дагестан", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам. Не менее 104 человек были признаны виновными в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в ходе акций протеста.

По мнению Магомедова, массовые протесты в связи с частичной мобилизацией не испугали дагестанскую власть и МВД и вряд ли подтолкнули их к идее массовой закупки ограждений. "Не факт, что этот шаг является реакцией на протесты. Закупка ограждений – планомерный процесс. Не стоит эти закупки связывать с протестами против частичной мобилизации", - считает журналист.

При этом Магомедов указал, что сами по себе массовые протесты против мобилизации в Дагестане "стали тревожным звонком" властям и что в республике всегда сохраняется протестный потенциал. "Особенно в связи с возможным продолжением частичной мобилизации. Здесь важно понять, что все зависит от тех форм и методов проведения мобилизации, которые будут выбраны властями. В принципе этот протест, который есть в обществе, никуда не делся", - подчеркнул он.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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