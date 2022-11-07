МВД России по Северному Кавказу закупает новые ограждения для митингов

07 ноября 2022, 04:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три тысячи передвижных ограждений для проведения массовых мероприятий закупает МВД России по Северному Кавказу, начальная цена тендера - 13,2 миллиона рублей.

Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу разместило тендер на приобретение передвижных ограждений.

В описании объекта закупки указано, что необходимо закупить три тысячи передвижных ограждений высотой не менее 150 сантиметров, длиной - не менее 250 сантиметров. Отмечается, что применяться они будут во время массовых мероприятий, для обозначения мест парковки, ограждения строительных объектов и перекрытия въезда на территорию.

Начальная стоимость контракта - 13 миллионов 200 тысяч рублей. Подача заявок для участия в тендере завершилась 3 ноября, 8 ноября планируется подвести итоги определения поставщика.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам. Не менее 104 человек были признаны виновными в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в ходе акций протеста.

25 сентября жительницы Кабардино-Балкарии на акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников, а также настаивали на встрече с главой Кабардино-Балкарии. Нельзя допустить отправки в зону спецоперации мужчин без профессиональных навыков в военном деле, заявили противницы мобилизации. На следующий день чиновники вышли к участникам акции протеста против мобилизации в Нальчике, но вместо ответов на вопросы о мобилизации обвинили протестующих в пиаре. Участницы акции эмоционально спрашивали чиновников, отправили ли те на военную операцию своих детей. Чиновники в ответ предложили женщинам письменно изложить претензии и пообещали вернуть незаконно мобилизованных, если такие есть.

в Чечне 20 сентября, за день до объявления мобилизации, в WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Кадыров подтвердил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа. Мужей протестовавших женщин глава Чечни предложил отправить на Украину. 6 октября правозащитники заявили, что силовики заставили родственников участниц акции протеста в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.