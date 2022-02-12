Состояние здоровья ингушских старейшин ухудшилось в СИЗО

12 февраля 2022, 01:18

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Ингушские активисты, осужденные по делу о протестах в Магасе, знакомятся с материалами дела и протоколом судебного заседания, чтобы затем обжаловать приговор, сообщили адвокаты. У Малсага Ужахова в СИЗО появились новые проблемы со здоровьем, а у Ахмеда Барахоева обострилось хроническое заболевание, заявили защитники.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках удовлетворил требования прокурора приговорить Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Защита надеялась на более мягкое наказание, указали защитники. Родные и близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. На митинге в Магасе обвиняемые призывали участников акции воздержаться от беспорядков, а экстремизма в этих действиях нет, заявляли в суде защитники, адвокаты, а также сами подсудимые. Правозащитная организация Amnesty International указала, что это дело несовместимо с международными обязательствами России в области прав человека и противоречит Конституции страны. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Казахстанский общественный деятель ингушского происхождения Салман Героев призвал президента России "не быть врагом ингушского народа" и вмешаться в ситуацию с обвинительным приговором семи активистам. Приговор вызвал и акции протеста. Так, 17 декабря 2021 года силовики задержали жителя Ингушетии Ису Бекова во время одиночного пикета. После составления протокола о нарушении масочного режима пикетчика отпустили.

Адвокаты ингушских активистов 11 февраля приехали в Кисловодский городской суд, чтобы встретиться со своими подзащитными. В этот день из пятигорского СИЗО в Кисловодский горсуд для ознакомления с материалами дела и протоколом судебного заседания привезли пятерых осужденных - Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева и Зарифу Саутиеву, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев. Знакомиться с материалами дела осужденные начали три недели назад, рассказал он. На ознакомление с материалами заключенных вывозят в Кисловодск "по возможности", сказал адвокат.

"Мы встретились, обсудили организационные вопросы, тактико-стратегические вопросы на апелляции, что уже сделано и что планируем сделать в дальнейшем", - сказал Куриев. Он уточнил, что защита сейчас также изучает протокол судебного заседания, который огромен - 3000 листов. "Параллельно готовим дополнительные апелляционные жалобы, потому что сразу после оглашения приговора мы подали только краткие жалобы, но еще будут дополнительные, более полные", - сказал адвокат.

Ознакомление с материалами дела и протоколом судебного заседания - очень важный этап, после этого политзаключенные также подадут жалобы, собственные, сказал Куриев. "Поэтому им надо, конечно, ознакомиться. Ахмед Барахоев, например, ранее вообще не ознакомился с уголовным делом", - отметил он.

Куриев рассказал, что у его подзащитного, 69-летнего Малсага Ужахова, в последнее время ко всем его заболеваниям прибавились проблемы с поджелудочной железой. "Мы передали ему таблетки, он попил - вроде, стало лучше. Остальные его заболевания хронические - давление, сердце, сахар, щитовидка. Мы это держим под постоянным контролем и также передаем ему все необходимые препараты", - сказал адвокат.

Адвокат Фатима Урусова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у ее 67-летнего подзащитного Ахмеда Барахоева в последнее время обострился артрит. "Он не жалуется, но в последний раз сказал мне, что очень болят руки, суставы. У него артрит. Может быть, он сейчас курс лечения пройдет", - сказала она. Адвокат уточнила, что старейшине передадут необходимые препараты, нужно будет, чтоб в СИЗО их ему прокапали.

Урусова не исключила, что обострение артрита Барахоева может быть связано с тем, что в камерах в СИЗО нет горячей воды. "Каждый раз, чтобы руки сполоснуть, воду греть не будешь. Приходится возиться с холодной водой", - сказала она.

Изучение материалов дела может занять довольно много времени, отметила адвокат. "Даже не считая протокола судебного заседания, там под 200 томов материалов уголовного дела. И 20 томов - это протокол (заседания). И со всем этим целесообразно ознакомиться нашим подзащитным, потому что там есть материалы, которые они не видели на стадии следствия. Очень важно, чтоб они с ними ознакомились", - подчеркнула Урусова.

Она отметила, что осужденных вывозят в Кисловодский горсуд только раз в неделю, и с учетом дороги и различных ожиданий в автозаке, иногда очень долгих, на ознакомление у них остается в день не так много времени. "Ахмед рассказывал, что однажды их привезли в Кисловодский суд только к 13.00 мск, а в 16.00 мск они уже должны ехать обратно в СИЗО. Кроме того, их группами возят. То есть они читают тома по очереди - один одно изучает, второй второе в этот момент. Всё это замедляет процесс", - пояснила Урусова. Для добросовестного ознакомления с материалами в такой ситуации, с учетом их объемов, может понадобиться не менее пяти месяцев, считает она.

Пока заключенные знакомятся с материалами дела и протоколом судебного заседания, рассмотрение апелляционной жалобы на приговор невозможно, так как Кисловодский суд не может передать все эти материалы в Ставропольский краевой суд, пояснила Урусова.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был разрешен до вечера, но протестующие остались на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита лидеров протеста настаивает, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

"Кавказский узел" также писал, что режиссер Александр Сокуров 9 декабря 2021 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить участников протестов против соглашения о чечено-ингушской границе. Президент резко отреагировал на слова Сокурова. В этот спор заочно вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, осудив режиссера за его высказывания о возможности разрешить некоторым регионам Северного Кавказа отделиться от России, и призвал проверить предложение Сокурова на экстремизм. Чеченский СПЧ призвал инициировать вывод Сокурова из состава Совета. Режиссер возразил на это, что для заседаний СПЧ уместно и необходимо свободное высказывание мнений, и выразил надежду, что президент не допустит его уголовного преследования за сказанное на заседании. 16 декабря Сокуров сообщил, что получил предупреждения об угрозе его жизни наряду с оскорбительными высказываниями из Чечни.