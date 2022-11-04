04 ноября 2022, 20:48
Пользователи соцсети раскритиковали реакцию Меняйло на дебош мобилизованных
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Выходка мобилизованных из Северной Осетии могла быть вызвана недостаточной проверкой при мобилизации, предположили пользователи Instagram*. Меняйло следует заниматься проблемами республики, а не воспитывать мобилизованных, указали другие комментаторы.
Как писал "Кавказский узел", глава Северной Осетии Сергей Меняйло пообещал наказать мобилизованных из Северной Осетии, которые напали в Запорожской области на российских военных и местного жителя.
Инцидент с участием четверых мобилизованных из Северной Осетии произошел еще 30 октября: пьяные мужчины зарезали 13 коров на ферме и выгнали ее хозяина из дома, затем избили находившихся поблизости российских военных и угнали у рабочих автомобиль, а когда их машину попытались остановить - ранили сержанта из огнестрельного оружия, сообщило 3 ноября РБК.
Информация о том, как на инцидент отреагировал Сергей Меняйло была размещена в ряде Instagram*-пабликов. Так, в паблике "Новости Владикавказа", у которого насчитывается 306 тысяч подписчиков, публикацию прокомментировали к 20.30 мск 245 человек.
Часть пользователей отметила, что поведение этих мобилизованных отчасти объясняется особенностями мобилизации. "А как вы хотели, когда принудительно мобилизовываете тех,кто воевать не хочет?! Это вам должно быть стыдно! Где хваленная армия и профессиональные военные?! Отстаньте от тех,кто выбрал себе мирную специальность", - прокомментировал пользователь za___________ia. "Надо было для начала, чтоб хотя бы справки принесли, что не состоят на учёте в псих. диспансере и в наркологическом, а они всех подряд отправили туда, не проходя даже военного психолога!", - указал ur0b0rs.
Некоторые пользователи указали, что глава республики должен заниматься другими проблемами.
"А нам за что должно быть стыдно? Когда во главе республики появится патриот, который любит свой народ? Думает о его процветании и благополучии, о здоровье населения! Неужели никто не видит что происходит с медициной, образованием, промышленностью, экономикой в целом! Кроме мобилизации нет в республике проблем?" - поинтересовался joker.rso2022. "Ему не стыдно перед матерями, которые до сих пор не могут своих детей найти (...) А он за коров переживает", - возмутилась ludadji1.
2 ноября Меняйло подтвердил гибель на Украине заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 103 уроженцев Северной Осетии.
В паблике ЧП/Владикавказ, на который подписаны 437 человек, эта запись набрала к 20.30 мск 236 отметок нравится и 34 комментария. Пользователи сети поспорили о мотивах поступка мобилизованных. "Бедные наши пацаны, просто хотели кушать", - написала faina_zzz57. "Именно, я о том же", - поддержала ее dzugkoevaindira. "Одной коровы не хватало? Молочко бы попили", - возмутилась в ответ kudukhova33.
Часть пользователей осудили тех, кто заступился за участников инцидента. "Заступники, такое может поддерживать только им подобный, пусть их судят в Осетии, узнаём, голодные они были или нет", - отметила lisaaaa101010101010. "Не могу понять "заступников" . Вы соображаете, что пишите? Они голодные были? Для этого 13 коров нужно было зарезать? Хозяина избить? Ранить человека? Откуда у них спиртное? Закуска нужна была? Давайте смотреть правде в глаза и не придумывать оправданий", - присоединилась к ней zalinakumalag.
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"