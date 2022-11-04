Пьяный дебош мобилизованных из Северной Осетии возмутил Меняйло

04 ноября 2022, 10:07

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пообещал наказать мобилизованных из Северной Осетии, которые напали в Запорожской области на российских военных и местного жителя.

Как писал "Кавказский узел", на фоне мобилизации глава Северной Осетии вводил режим повышенной готовности во Владикавказе и ряде районов республики на фоне массового притока к границе с Грузией людей, покидающих Россию. Ажиотаж на выезде из Северной Осетии уменьшился после того, как на границе открылся мобильный мобилизационный пункт. 23 октября мобильные военкоматы на границе были закрыты.

Мобилизованные из Северной Осетии, которые устроили пьяный дебош, будут наказаны, заявил вечером 3 ноября глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На инцидент он отреагировал спустя несколько часов после появления информации о нем в новостных каналах.

"Эти люди после выяснения всех обстоятельств обязательно понесут наказание! Пусть после того, как они были мобилизованы и попали в конкретные воинские соединения, прямую ответственность за них несут их командиры, но и мы – ответственны!" - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Позже он отчитался, что направил "в район выполнения боевых задач" руководителя своей администрации Ибрагима Гобеева и военкома республики Владимира Устинова. По словам Меняйло, они будут "детально разбираться в произошедшем инциденте", хотя задача их состоит в том, чтобы "посмотреть, как экипированы наши ребята".

Инцидент с участием четверых мобилизованных из Северной Осетии произошел еще 30 октября: пьяные мужчины зарезали 13 коров на ферме и выгнали ее хозяина из дома, затем избили находившихся поблизости российских военных и угнали у рабочих автомобиль, а когда их машину попытались остановить - ранили сержанта из огнестрельного оружия, сообщило 3 ноября РБК.

"Кавказский узел" писал также, что 2 ноября Меняйло подтвердил гибель на Украине заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 103 уроженцев Северной Осетии.

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