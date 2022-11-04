Сергей Меняйло, фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

04 ноября 2022, 10:07

Пьяный дебош мобилизованных из Северной Осетии возмутил Меняйло

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пообещал наказать мобилизованных из Северной Осетии, которые напали в Запорожской области на российских военных и местного жителя. 

Как писал "Кавказский узел", на фоне мобилизации глава Северной Осетии вводил режим повышенной готовности во Владикавказе и ряде районов республики на фоне массового притока к границе с Грузией людей, покидающих Россию. Ажиотаж на выезде из Северной Осетии уменьшился после того, как на границе открылся мобильный мобилизационный пункт. 23 октября мобильные военкоматы на границе были закрыты.

Мобилизованные из Северной Осетии, которые устроили пьяный дебош, будут наказаны, заявил вечером 3 ноября глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На инцидент он отреагировал спустя несколько часов после появления информации о нем в новостных каналах.

"Эти люди после выяснения всех обстоятельств обязательно понесут наказание! Пусть после того, как они были мобилизованы и попали в конкретные воинские соединения, прямую ответственность за них несут их командиры, но и мы – ответственны!" - написал глава региона в своем Telegram-канале. 

Позже он отчитался, что направил "в район выполнения боевых задач" руководителя своей администрации Ибрагима Гобеева и военкома республики Владимира Устинова. По словам Меняйло, они будут "детально разбираться в произошедшем инциденте", хотя задача их состоит в том, чтобы "посмотреть, как экипированы наши ребята".

Инцидент с участием четверых мобилизованных из Северной Осетии произошел еще 30 октября: пьяные мужчины зарезали 13 коров на ферме и выгнали ее хозяина из дома, затем избили находившихся поблизости российских военных и угнали у рабочих автомобиль, а когда их машину попытались остановить - ранили сержанта из огнестрельного оружия, сообщило 3 ноября РБК.

"Кавказский узел" писал также, что 2 ноября Меняйло подтвердил гибель на Украине заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 103 уроженцев Северной Осетии.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Участница протестов против мобилизации в Нальчике оштрафована на 5000 рублей", "Мобилизованный житель Волгоградской области погиб на Украине", "Угроза Кадырова продолжить мобилизацию стала частью кампании по рекрутингу в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 ноября 2022, 19:49

  • Депутаты в Тбилиси подрались из-за гибели ребенка в парке Ваке

    Потасовка депутатов произошла на заседании горсовета Тбилиси, где обсуждалась гибель ребенка в фонтане парка Ваке от удара током. Оппозиция требовала присутствия на обсуждении мэра города Кахи Каладзе, провластные депутаты сочли, что оппозиция пытается политизировать трагедию.

04 ноября 2022, 18:52

  • Зять Кадырова стал вице-премьером Чечни

    Адам Алханов, сын главы МВД по Чечне Руслана Алханова и муж дочери Рамзана Кадырова Хадижат, ранее возглавлявший территориальное управление Фонда обязательного медицинского страхования по Чечне, назначен назначен зампредом правительства Чечни по социальному блоку.

04 ноября 2022, 17:53

  • ООН обратила внимание на нарушения прав человек в Чечне и Дагестане

    Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив случаи преследования братьев из Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. В замечаниях к докладу по правам человека, предоставленному Россией, Комитет также призвал власти страны отменить законы о дискредитации армии и фейках.

04 ноября 2022, 17:03

  • Уроженец Чечни погиб на Украине

    Житель села Закан-Юрт Дукхваха Саитов погиб на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 53 уроженцев Чечни.

04 ноября 2022, 16:18

  • Власти Баку отказались согласовать акцию с требованием свободы собраний

    Партия народного фронта Азербайджана получила отказ в согласовании намеченной на 11 ноября акции с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ, а также открытия сухопутных границ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции и намерены провести акцию, сообщили в партии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи