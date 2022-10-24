Мобильные военкоматы на границе в Северной Осетии закрыты

24 октября 2022, 03:44

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Спустя несколько недель работы мобильные призывные пункты на КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" закрыты, рапортовали власти Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября глава Северной Осетии Сергей Меняйло анонсировал закрытие мобильных призывных пунктов на границе с Грузией и Южной Осетией.

Мобильные военкоматы на российско-грузинской границе, установленные в сентябре, закрыты, пишет 23 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Северной Осетии.

Пункты призыва проработали на КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" несколько недель. Закрыть их решили после того, как местные власти сообщили о стабильной ситуации на границе и снижении потока граждан, покидающих Россию, информирует "Коммерсант".

После объявления о частичной мобилизации длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. Ажиотаж на выезде из Северной Осетии уменьшился после того, как на границе открылся мобильный мобилизационный пункт. 2 октября сотрудник военкомата Северной Осетии сообщил, что военнообязанным вручили более 180 мобилизационных повесток на выезде в Грузию. 12 октября стало известно, что мобилизационный пункт на границе с Грузией возобновил работу после перерыва. К 17 октября гражданам России на "Верхнем Ларсе" было выдано не менее 200 повесток, и еще более 30 - на "Нижнем Зарамаге", сообщил представитель военкомата.

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