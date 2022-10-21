Анонсировано прекращение работы призывных пунктов на границе в Северной Осетии

21 октября 2022, 16:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мобильные призывные пункты на границе с Грузией и Южной Осетией будут убраны 22 октября в связи со снижением потока покидающих Россию, однако у пограничников останутся списки людей, для которых ограничен выезд за рубеж, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о мобилизации длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. Ажиотаж на выезде из Северной Осетии уменьшился после того, как на границе открылся мобильный мобилизационный пункт. 2 октября сотрудник военкомата Северной Осетии сообщил, что военнообязанным вручили более 180 мобилизационных повесток на выезде в Грузию. 12 октября стало известно, что мобилизационный пункт на границе с Грузией возобновил работу после перерыва. К 17 октября гражданам России на "Верхнем Ларсе" было выдано не менее 200 повесток, и еще более 30 - на "Нижнем Зарамаге", сообщил представитель военкомата.

Призывные пункты на границе прекращают работу, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель", - сообщил он сегодня в своем Telegram-канале.

По его словам, это связано с тем, что "поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул". "Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала. Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны. В основном это люди из других регионов", - пояснил Меняйло.

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности во Владикавказе, а также в Пригородном, Ардонском и Кировском районах. Указом был ограничен въезд в Северную Осетию водителей из других регионов. Въезд в Северную Осетию автомобилей из других регионов транзитом или по личным делам также запрещен, пояснили "Кавказскому узлу" в республиканской полиции. 19 октября Сергей Меняйло отменил режим повышенной готовности, введенный на фоне массового притока к границе с Грузией людей, покидающих Россию.

Люди, стоявшие в сентябре в многокилометровых пробках на границе с Грузией, активно запрашивали помощь в доставке детских вещей, продуктов, воды и бензина у волонтеров в Telegram-чате, созданном для такой помощи. Волонтерский пункт был организован на парковке около Дома печати недалеко от выезда из Владикавказа. По словам волонтеров, они столкнулись с непониманием некоторых местных жителей, которые считают, что в помощи больше нуждаются участвующие в военной операции на Украине.

8 октября волонтеры провели встречу во Владикавказе, на которой подвели итоги своей работы. Самоорганизация волонтеров для помощи выезжающим в Грузию стала противовесом действиям тех, кто старался максимально заработать на оказавшихся в бедственном положении, констатировали участники встречи.

Покидая Россию, многие автовладельцы оставляли свои машины и переходили границу пешком или на велосипеде. Брошенные машины власти республики отправили на парковку во Владикавказе, машины находились на ней бесплатно. К 12 октября из 65 оставленных на границе машин на стоянку отправили 32, остальные переданы владельцам, сообщил источник в правоохранительных органах.

В столице Грузии после массового приезда россиян сильно подорожало арендное жилье, но найти свободные помещения было сложно даже за высокую плату. Приехавшие из России также сталкиваются с проблемами в поиске работы и русофобией, сообщили в шелтере для политических беженцев. Еще одной проблемой стал перевод денег из российских банков, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" россияне в Тбилиси.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.